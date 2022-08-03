Brezilya dizisi gibi! İzzet Antebi ile Çağla Şıkel'in mesajlarını yayınlayan Didem Sarı'nın sevgilisi evli çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Brezilya dizisi gibi! İzzet Antebi ile Çağla Şıkel'in mesajlarını yayınlayan Didem Sarı'nın sevgilisi evli çıktı

03.08.2022 01:15

Magazin dünyası yasak aşk üçgenini konuşuyor. Eski eşi İzzet Antebi ile Çağla Şıkel'in mesajlarını ifşa ederek tepki gösteren Didem Sarı'nın bir süredir birlikte olduğu sevgilisi evli çıktı. Tiyatro sanatçısı Kaya Akarsu'nun oğlu Kayacan Akarsu ile skandal bir ilişki yaşayan Sarı, sürekli samimi pozlar paylaşıyor. Aldatılan eş, Kayacan Akarsu'nun birçok zararlı alışkanlığı olduğunu ve cinayetten cezaevinde yattığını belirtti.

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, iş insanı İzzet Antebi'yle sevgili olmuş ve bu ilişkinin ardından Antebi'nin eski eşi Didem Sarı'dan çok konuşulan bir hamle gelmişti. Didem Sarı, İzzet Antebi'nin geçen yıl henüz kendisinden boşanmadan Çağla Şıkel'le aşk yaşamaya başladığını öne sürmüş ve mesajlarını ifşa etmişti. Antebi ise Çağla Şıkel'le yazışmalarının boşanmanın ardından gerçekleştiğini ve hiçbir zaman bir ilişki yaşamadıklarını belirtti. İfşa olayının arından Didem Sarı'nın özel hayatıyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

YENİ SEVGİLİSİ EVLİ ÇIKTI

Öte yandan İzzet Antebi, Didem Sarı'nın ismini açıklamadığı yeni sevgilisinden de kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayetçi olunan yeni sevgiliyle ilgili dikkat çeken bilgilere ulaşıldı. Sosyetik Didem Sarı'nın sık sık mangal partisinden paylaşım yaptığı sevgilisinin cinayet suçundan cezaevinde yattığı ve Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Kaya Akarsu'nun oğlu Kayacan Akarsu olduğu öğrenildi. Üstelik Kayacan Akarsu'nın güzellik uzmanı Selen A. ile evli olduğu olduğu da öğrenildi.

Eski eşi İzzet Antebi ile Çağla Şıkel'in mesajlarını ifşa eden Didem Sarı'nın sevgilisi evli çıktı
Didem Sarı ve sevgilisi Kayacan Akarsu

"CİNAYETTEN CEZAEVİNDE YATTI"

Kayacan Akarsu'nun boşanma aşamasında olduğunu Selen A. en son nisan ayında görüştüğü Akarsu'nun Didem Sarı'yla aşk yaşadığını bugün arkadaşlarının uyarısıyla gördüğünü açıkladı ve TV100'e şu açıklamayı yaptı:

"2018 yılından beri evli olduğum ve boşanıp kurtulmaya çalıştığım adamın Didem Sarı'yla beraber olduğunu öğrenince şoke oldum. Didem Sarı, Çağla Şıkel'in eski eşiyle mesajlarını ifşa etmiş ama kendisi de şu an benim hala resmi olarak evli olduğum adamla beraber… Kendisine beni bu büyük yükten ve beladan kurtardığı için teşekkür eden bir de mesaj attım ama bu adam çok tehlikeli… Cinayetten cezaevinde yattı, bir sürü zararlı alışkanlıkları var. Benim bütün mal varlığımı sıfırladı. Ayağında bana uyguladığı şiddetten dolayı elektronik kelepçe var. Bu adamın gerçek yüzünü herkes bilsin diye bu açıklamayı yaptım."

Eski eşi İzzet Antebi ile Çağla Şıkel'in mesajlarını ifşa eden Didem Sarı'nın sevgilisi evli çıktı
YORUMLAR
500
Tatilde aşka gelen Tuvana Türkay ve İzzet Antebi, öpüşürken görüntülendi Tatilde aşka gelen Tuvana Türkay ve İzzet Antebi, öpüşürken görüntülendi
Kaynak: Snob Magazin

Tuvana Türkay, İzzet Antebi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Brezilya dizisi gibi! İzzet Antebi ile Çağla Şıkel'in mesajlarını yayınlayan Didem Sarı'nın sevgilisi evli çıktı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
07:07 Çin tahrik ediliyor! Tayvan lideri, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye şeref madalyası taktı
01:15 Brezilya dizisi gibi! İzzet Antebi ile Çağla Şıkel'in mesajlarını yayınlayan Didem Sarı'nın sevgilisi evli çıktı
00:30 ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı!
00:22 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski'nin ismi tartışma konusu oldu! Paylaşılan video ile durum netlik kazandı
23:46 Inter, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı renklerine bağlayacak yolu buldu!
23:42 Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Tayvan'ı bu kadar önemli kılan ne? İşte altında yatan sebeplerden en önemlisi
23:30 Bursa'da korkunç olay! Ev sahibiyle tartışan kiracı polis memurunu vurup intihar etti
23:18 Bolu'da, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 28 tekstil işçisinden 26'sı taburcu edildi!
23:01 Annesinin kına yakarak askere uğurladığı Piyade Er Yusuf Sofioğlu bugün şehit olmuştu! İşte yürek yakan o anlar
23:04 Ekrem İmamoğlu yemek yemeye araç konvoyuyla gitti! Kapı açma ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 08:08:21. #1.13#
SON DAKİKA: Brezilya dizisi gibi! İzzet Antebi ile Çağla Şıkel'in mesajlarını yayınlayan Didem Sarı'nın sevgilisi evli çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement