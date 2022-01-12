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İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın - Son Dakika

İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın

12.01.2022 10:01

İzzet Yıldızhan "Külotla, mayoyla sahneye çıkılmaz" açıklamasından sonra kendisi için "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e sert tepki gösterdi. 2. Sayfa programına konuk olan Yıldızhan, "Hande Yener'in yüreği varsa paylaşımında ismimi yazsın" diyerek gözdağı verdi.

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Hadise, Gülşen, Simge ve Hande Yener gibi isimlerin konserlerindeki performansından çok tercih ettiği kostümler gündem olmaya devam ediyor. İzzet Yıldızhan da kadın sanatçıların sahne kıyafetleri için "Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahne olmamalı" dedi.

HANDE YENER: REZİL OLANLAR AHKAM KESİYOR

Yıldızhan'ın açıklamasından sonra sinirlenen Hande Yener ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Yıldızhan'ın geçmişini hatırlatan Yener, "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri" dedi.

İzzet Yıldızdan kendisine 'Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor' diyen Hande Yener'e gözdağı verdi

YILDIZHAN: YÜREĞİ VARSA PAYLAŞIMINA İSİM YAZSIN

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan İzzet Yıldızhan, kendisine kötü yorum yapanlardan şikayetçi olduğunu söyledi. Hande Yener'e de cevap veren Yıldızhan, "Ben açıklamamda kimsenin adını vermedim. Ben Hande Yener için söylemedim bunu. Eğer yüreği varsa paylaşımına ismimi yazacak. Bana soru sorulduğunda asla isim vermedim. Hande Yener'in benim için yazdıklarını hakaret sayarım. Hakkı yok yani. Doğru bulmadığı bir konuda beni eleştirebilir ama ölçü olmalı" diyerek gözdağı verdi.

İzzet Yıldızdan kendisine 'Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor' diyen Hande Yener'e gözdağı verdi

Uzun zamandır hakkında suçlamalar olduğunu söyleyen İzzet Yıldızhan, "Beni linç edenlerin hepsi ceza alacak. Hepsinin hakkında dava açıldı" dedi.

"İç çamaşırıyla sahne olmaz" diyen İzzet Yıldızhan'a Hande Yener'den cevap: Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor
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İzzet Yıldızhan, Hande Yener, Hadise, Türk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İzzet Yıldızhan kendisine 'Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor' diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın - Son Dakika
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