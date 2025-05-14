Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında yüzünden yaralandı - Son Dakika
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Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında yüzünden yaralandı

Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında yüzünden yaralandı

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 2025 Amerikan Müzik Ödülleri'nin hazırlıkları sırasında yüzünden yaralandı. Yaralanma sonucunda burnuna dikiş atılan Lopez, durumu Instagram hesabından paylaştı. Yaralanan şarkıcı, bir hafta ve bolca buz uygulamasından sonra kendini daha iyi hissettiğini belirtti. Lopez, yaklaşık iki hafta sonra Amerikan Müzik Ödülleri'ni sunacak.

14.05.2025 15:22
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Jennifer Lopez, 26 Mayıs'ta sunacağı 2025 Amerikan Müzik Ödülleri'nin hazırlıkları sırasında yüzünden yaralandı. 55 yaşındaki ünlü şarkıcı, bu talihsiz olayı Instagram hesabından paylaştı.

Lopez, Salı günü burnuna buz koyduğu bir fotoğraf paylaşarak "Bu oldu..." diye durumu duyurdu. Sonraki paylaşımında burnundaki kesiği gösteren bir özçekim yayınladı ve yaralanmanın "Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında" gerçekleştiğini belirtti.

Yaralanan burnu için Beverly Hills'te bulunan plastik cerrah Dr. Diamond'a başvuran Lopez, "Beni diktiğiniz için teşekkürler Dr. Diamond. Bir hafta ve bolca buz uygulamasından sonra yepyeni gibiyim" mesajını da ekledi.

Lopez, yaklaşık iki hafta sonra Las Vegas'taki BleauLive Tiyatrosu'nda Amerikan Müzik Ödülleri'ni sunacak. Daha önce 2015 yılında da aynı törene ev sahipliği yapmıştı. Organizasyonun CEO'su Jay Penske, "Jennifer'ın inanılmaz yeteneği ve benzersiz sahne varlığı onu bu görevin ideal sunucusu yapıyor" açıklamasında bulundu.

Bu seneki ödül töreninde Ariana Grande, Taylor Swift, Billie Eilish, Post Malone, Kendrick Lamar ve Sabrina Carpenter gibi ünlü isimler aday gösterildi.

Kariyerinde üç Amerikan Müzik Ödülü kazanan Lopez, 2009 yılındaki törende de sahnede düşerek yaralanmıştı. O zaman Ellen DeGeneres'in programında yaşadığı kazayı, "Dansçının sırtı terden kayganlaşmıştı. Provada hep tişört giyiyorlardı ama gösteride çıplak sırta bastığımda ayaklarım ıslandı ve kaydım" diye anlatmıştı.

2025 Amerikan Müzik Ödülleri, 26 Mayıs'ta CBS kanalında yayınlanacak ve Paramount+ platformunda da izlenebilecek.

Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında yüzünden yaralandı
Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında yüzünden yaralandı

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Son Dakika Magazin Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri provaları sırasında yüzünden yaralandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • aragorn:
    oyyyyy kıyamammm yaaaa sana bennnnn 1 0 Yanıtla
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