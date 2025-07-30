JLo İstanbul Festivali'nde! - Son Dakika
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JLo İstanbul Festivali'nde!

JLo İstanbul Festivali\'nde!
30.07.2025 11:35
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Jennifer Lopez, İstanbul Festivali'nde sahne öncesi özel bir menü ile misafir edilecek.

DÜNYACA ünlü yıldız Jennifer Lopez, 5 Ağustos'ta İstanbul Festivali sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. JLo, Las Vegas'taki Bellagio Hotel içerisinde bulunan Prime Restaurant ile Los Angeles'taki Nobu Restauran'ta yemeye alışkın olduğu lezzetlerle eşdeğer bir menüyü kulisinde görmek istiyor. İstanbul Festivali organizasyon ekibi tarafından özenle hazırlanacak kulis menüsü, JLo'nun önceki isteklerinden alınacak ilhamla tasarlanacak.

JLo'nun Las Vegas'taki Bellagio Hotel içerisinde bulunan PRIME Restaurant'ta sıkça tercih ettiği yemekler arasında kemikli Rib-Eye Steak ve orta-kıvamda, dışı kıtır pişmiş kırmızı et öne çıkıyor. Bu lezzetlerin trüflü patates püresi, tatlı patates, sote mantar ve farklı soslarla (Roquefort, dijon, merlot tereyağı) servis edilmesi dikkat çekerken festival kulisinde benzer bir kombinasyonun sunulması bekleniyor.

NOBU İLHAMI: UZAK DOĞU ESİNTİLERİ OLMAZSA OLMAZI

Los Angeles'taki NOBU restoranı, JLo'nun tercihleri söz konusu olduğunda özel bir yere sahip. Yıldızın burada en çok sevdiği tatlar arasında kara misolu morina balığı, baharatlı ton balıklı çıtır pirinçler, jalapenolu yellow tail sashimi ve tempura karidesler yer alıyor. İstanbul'daki organizasyon ekibinin de bu tarz hafif ve sofistike lezzetleri menüde değerlendirmesi şaşırtıcı olmaz.

DENGELİ VE HAFİF: TAVUK, YEŞİLLİKLER VE GÜNÜN TATLISI

JLo'nun sahne öncesi dengeli beslenmeye özen gösterdiği biliniyor. Daha önceki konserlerinde yer alan yeşil fasulye eşliğinde fırınlanmış tavuk, arugula ve salatalık bazlı yeşil salatalar, edamame ve beyaz pirinç gibi seçenekler, İstanbul kulisinde de yer alması muhtemel sağlıklı alternatifler arasında. Finalde ise her zaman olduğu gibi "şefin sürprizi" tatlısı beklentisi yüksek.

SAHNE ÖNCESİ BİR LEZZET RİTÜELİ

JLo'nun sahneye çıkmadan önceki rutininde, iyi hazırlanmış bir yemek kadar o yemeğin sunumu, dengesi ve detaylara gösterilen özenin de önemli olduğu biliniyor. İstanbul Festivali ekibinin, JLo'nun alışık olduğu bu lezzet ritüelini sağlamak için hem yerel hem de uluslararası mutfaklardan destek alması bekleniyor.

Henüz resmi kulis menüsü açıklanmasa da JLo'nun bugüne dek tercih ettiği restoranlar ve menüler doğrultusunda İstanbul Festivali'ndeki hazırlıkların da bu çizgide olması sürpriz olmayacak. 5 Ağustos gecesi sadece müzik değil, sahne arkasında yaratılacak atmosfer de festivalin unutulmazları arasında yer almaya aday.

Kaynak: DHA

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