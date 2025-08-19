'Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

Sosyal medyada "Jrokez" adıyla tanınan 26 yaşındaki yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 17 Ağustos akşamı Ankara'da kendi yaşadığı, 12. katta bulunan evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Genç yayıncı, bugün öğle namazına müteakip Mersin Muğdat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

CENAZEDE ANLAMLI DETAY

Cenaze töreninde katılımcıların yakalarına takılan fotoğrafların arkasına QR kod eklendi. Bu kodlar aracılığıyla fidan bağışı yapılabilmesi sağlandı. Uygulama, genç yaşta yaşamını yitiren Dalgakıran'ın anısını yaşatmaya yönelik anlamlı bir girişim olarak dikkat çekti.

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde bulunan Admira Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Dalgakıran, akşam saatlerinde evinin 12. katındaki balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dalgakıran, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, ölümle ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Dalgakıran'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından memleketi Mersin'e götürülerek defnedildi.