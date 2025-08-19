Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

19.08.2025 14:39
Sosyal medyada ''Jrokez'' adıyla tanınan 26 yaşındaki yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 17 Ağustos akşamı Ankara'da 12. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Genç isim bugün, öğle namazına müteakip Mersin Muğdat Camii'nde kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

Sosyal medyada "Jrokez" adıyla tanınan 26 yaşındaki yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 17 Ağustos akşamı Ankara'da kendi yaşadığı, 12. katta bulunan evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Genç yayıncı, bugün öğle namazına müteakip Mersin Muğdat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze töreninde katılımcıların yakalarına takılan fotoğrafların arkasına QR kod eklendi. Bu kodlar aracılığıyla fidan bağışı yapılabilmesi sağlandı. Uygulama, genç yaşta yaşamını yitiren Dalgakıran'ın anısını yaşatmaya yönelik anlamlı bir girişim olarak dikkat çekti.

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde bulunan Admira Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Dalgakıran, akşam saatlerinde evinin 12. katındaki balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dalgakıran, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, ölümle ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Dalgakıran'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından memleketi Mersin'e götürülerek defnedildi.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.