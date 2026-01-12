Julia Roberts, Altın Küre'de ödül yerine bol bol alkış aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Julia Roberts, Altın Küre'de ödül yerine bol bol alkış aldı

Haberin Videosunu İzleyin
Julia Roberts, Altın Küre\'de ödül yerine bol bol alkış aldı
12.01.2026 16:57  Güncelleme: 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Julia Roberts, Altın Küre\'de ödül yerine bol bol alkış aldı
Haber Videosu

Altın Küre Ödülleri'nde aday olduğu kategoride ödülü kazanamayan Julia Roberts, sahneye adım attığı anda salonu ayağa kaldırdı. Hollywood'un sevilen yıldızı, gecenin en çok alkışlanan isimlerinden biri oldu. Roberst, En İyi Kadın Oyuncu – Drama dalında aday gösterildiği 'After the Hunt' filmi ile ödülü Jessie Buckley'e kaptırsa da sahnedeki görünüşüyle izleyicilerden büyük bir alkış topladı.

Altın Küre Ödülleri'nde aday olduğu kategoride ödülü kazanamayan Julia Roberts, sahneye adım attığı anda salonu etkisi altına aldı. Oscarlı yıldız, gecenin en çok alkışlanan isimlerinden biri oldu.

SALON AYAKTA ALKIŞLADI

Hollywood'un sevilen yıldızı Julia Roberts, 11 Ocak'ta Kaliforniya'nın Beverly Hills kentinde düzenlenen 83. Altın Küre Ödülleri töreninde, aday olduğu kategoride ödülü kazanamasa da sahnedeki görünüşüyle izleyicilerden büyük bir alkış topladı.

ÖDÜL BAŞKASINA GİTTİ, ALKIŞLAR ROBERTS'A

Roberts, "After the Hunt" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu – Drama dalında aday gösterilmiş, ancak ödül Jessie Buckley'e gitmişti. Buckley, kabul konuşmasında Julia Roberts'a övgüler yağdırarak onu "hepimiz için bir kahraman" sözleriyle onurlandırdı.

SUNUCU OLARAK SAHNEDEYDİ

Gece boyunca Altın Küre töreninde sunuculardan biri olarak da yer alan Roberts, Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Film ödülünü takdim etmek üzere sahneye çıktı. Oscarlı oyuncu sahneye adım attığı anda salondaki pek çok davetli ayağa kalkarak uzun süre alkışladı.

ESPRİLİ YANITI İLE ALKIŞI BÜYÜTTÜ

Julia Roberts, alkışlar karşısında gülümseyerek, "Herkes! Hadi! Arkadakiler! Haydi!" sözleriyle izleyicileri daha da coşturdu. Ünlü oyuncu daha sonra, "En az bir hafta boyunca çekilmez olacağım" diyerek esprili bir karşılık verdi.

Sinema ve televizyon dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri, bu yıl da ödül sezonunun güçlü yapımlarını ve yıldızlarını bir araya getirdi. Julia Roberts ise ödül kazanamasa da gecenin en unutulmaz anlarından birine imza attı.

Julia Roberts, Kültür Sanat, Hollywood, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Julia Roberts, Altın Küre'de ödül yerine bol bol alkış aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü
Trump’tan dikkat çeken ima: Marco Rubio Küba’nın başkanı olabilir Trump'tan dikkat çeken ima: Marco Rubio Küba'nın başkanı olabilir
Fenerbahçe’nin gündemindeki Nkunku’dan geleceğiyle ilgili açıklama Fenerbahçe'nin gündemindeki Nkunku'dan geleceğiyle ilgili açıklama
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
ABD’de ICE protestoları büyüyor: Göç politikaları sokakları hareketlendirdi ABD'de ICE protestoları büyüyor: Göç politikaları sokakları hareketlendirdi

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:38
Volkan Demirel’den Montella’ya sert hareket Bilal Erdoğan tepki gösterdi
Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
16:18
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş
Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:45:29. #7.11#
SON DAKİKA: Julia Roberts, Altın Küre'de ödül yerine bol bol alkış aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.