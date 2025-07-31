Justin Timberlake İstanbul'da Konser Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Justin Timberlake İstanbul'da Konser Verdi

Justin Timberlake İstanbul\'da Konser Verdi
31.07.2025 01:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra İstanbul'da unutulmaz bir konser gerçekleştirdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra İstanbul'da konser verdi. Timberlake, seslendirdiği parçalarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda düzenlenen konserde sahne alan Timberlake, seslendirdiği parçalarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçının hayranları daha konser başlamadan saatler önce stadyuma girmek için metrelerce kuyruk oluşturdu.

'KONSER İÇİN KAŞ'TAN GELDİM'

Konsere gelen Meltem Abalı Serttaş, "Ben 41 yaşındayım, gençlik yıllarından beri dinlediğimiz birisi. Biz de iki tane çocuğumuzu annelerimize bırakıp kocamla birlikte kaçtık, buraya Kaş'tan geldik. Çok heyecanlıyım, mutluyum. Bir an önce sıra bitsin içeri girelim" dedi.

'İLK BİLETLERİ ALANLARDANIM'

Lurin Çalıkuşu, "Ben çok mutluyum buraya geldiğim için. Çok heyecanlıyım. Babam söyledi geleceğini, çok heyecanlandım. Zaten küçüklükten beri çok seviyorum Justin Timberlake. Umarım her şey çok güzel olur, çok sıkışık olmaz 40 bin kişi gelecekmiş. Çıktığı anda aldım biletleri" şeklinde konuştu.

'KIZIMLA BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM'

Tuğba Göcen, "Gençliğimin en önemli isimlerinden bir tanesiydi. Yurt dışında izlemeyi hayal ediyordum hep, sonra baktım Türkiye'ye geliyor hemen bilet aldık. Kızımla birlikte bugün şarkılara eşlik edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Justin Timberlake, Kültür Sanat, Etkinlikler, İstanbul, Magazin, Kültür, Sanat, Müzik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Justin Timberlake İstanbul'da Konser Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
Galatasaray’dan Barış Alper’e Yeni Sözleşme Galatasaray'dan Barış Alper'e Yeni Sözleşme
Denizli’de polis memuru kaldığı apartta intihar etti Denizli'de polis memuru kaldığı apartta intihar etti
30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber İBB’nin kararı iptal edildi 30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber! İBB'nin kararı iptal edildi
Gazeteci Cem Küçük’ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu Gazeteci Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
İletişim Başkanlığı’nda görev değişimi Yeni atamalar belli oldu İletişim Başkanlığı'nda görev değişimi! Yeni atamalar belli oldu
İstanbul metrosunda panik anları Tavşan kostümlü tüfekli genç gözaltına alındı İstanbul metrosunda panik anları! Tavşan kostümlü tüfekli genç gözaltına alındı
8.8’lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı İşte o anlar 8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti
8.8’lik deprem sonrası Japonya’da balinalar karaya vurdu 8.8'lik deprem sonrası Japonya'da balinalar karaya vurdu

21:02
FED faizi sabit tuttu
FED faizi sabit tuttu
20:35
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada “Terörsüz Türkiye“ vurgusu
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada "Terörsüz Türkiye" vurgusu
20:09
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar!
19:49
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
18:47
Bursa’da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
10:11
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu bombası
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası
10:10
Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi: Hep Türk denk geliyor
Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi: Hep Türk denk geliyor
10:01
Görkemli doğum günü kutlaması Pastadaki not dikkat çekti
Görkemli doğum günü kutlaması! Pastadaki not dikkat çekti
09:58
8.8’lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2’nci büyük depremi sayılabilir
8.8'lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2'nci büyük depremi sayılabilir
09:44
Altında temkinli seyir: Gözler FED kararında, fiyatlar yatay
Altında temkinli seyir: Gözler FED kararında, fiyatlar yatay
09:38
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 01:59:25. #7.13#
SON DAKİKA: Justin Timberlake İstanbul'da Konser Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.