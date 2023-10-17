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Reytinglerde başarıyı yakalamayan Kader Bağları dizisi final yapıyor - Son Dakika

Reytinglerde başarıyı yakalamayan Kader Bağları dizisi final yapıyor

Son Güncelleme: 17.10.2023 16:13

Başrollerini Ayça Ayçin Turan ile Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı FOX TV ekranlarında yayınlanan Kader Bağları dizi, reytinglerde başarıyı yakalayamadığı için 5. bölümle final kararı yapacak.

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Serkan Çayoğlu, Arzu Gamze Kılın, Alptekin Serdengeçti, Zeynep Köse, Mehmet Aykaç, Betül Çobanoğlu, Sanem Babi ve Nazlı Bulum gibi isimlerin paylaştığı Kader Bağları dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için final yapıyor.

MACERASI 5 BÖLÜM SÜRDÜ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanalın ilk bölümden itibaren düşük reyting alan dizisi Kader Bağları için kötü haber geldi. Bazı sahneleri Karadağ'da çekilen dizinin geçen hafta yönetmeni değişmiş ve Benal Tairi görevini Ersoy Güler'e devretmişti. Bu hafta 4. bölümü ekrana gelecek dizi, 5. bölümde final yapacak.

Kader Bağları dizisi 5. bölümle final yapıyor
Kader Bağları dizisi 5. bölümle final yapıyor
Kader Bağları dizisi 5. bölümle final yapıyor
Kader Bağları dizisi 5. bölümle final yapıyor

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Son Dakika Magazin Reytinglerde başarıyı yakalamayan Kader Bağları dizisi final yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Reytinglerde başarıyı yakalamayan Kader Bağları dizisi final yapıyor - Son Dakika
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