Kadıköy Kalamış Yaz Festivali'nde Nazan Öncel rüzgarı esti - Son Dakika
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Kadıköy Kalamış Yaz Festivali'nde Nazan Öncel rüzgarı esti

02.07.2022 10:05

- Kadıköy Kalamış Yaz Festivali'nde Nazan Öncel rüzgarı esti Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kalamış Yaz Festivali vatandaşlar ile buluştu.

- Kadıköy Kalamış Yaz Festivali'nde Nazan Öncel rüzgarı esti

İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kalamış Yaz Festivali vatandaşlar ile buluştu. Kalamış parkında gerçekleşen festivalde Nazan Öncel rüzgarı esti. Konser vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Kadıköy Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kalamış Yaz Festivali'nin ikincisi ünlü sanatçı Nazan Öncel ile başladı. Kalamış Atatürk Parkı'nda sahne alan Nazan Öncel sevilen şarkılarını seyirciler için seslendirdi. Vatandaşlar konsere yoğun ilgi göstererek doyasıya eğlendi.

"Festivalde 34 konser, 17 film gösterimi yer alıyor"

Kadıköy'de 51 gün boyunca sürecek festivalde 34 konser, 17 film gösterimi yer alıyor. Coşkulu bir şekilde izleyicisini karşılayacak festival 1 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında saat 21.00'de Kalamış Atatürk Parkı'nda gerçekleşecek. Festivalin film programı ise 3 Temmuz saat 22.00'de Charlie Chaplin'in "Sirk" filmi ile başlayacak. Chaplin'in 1928 yapımı filmine Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Flarmoni Orkestrası canlı orkestra müziği ile eşlik edecek.

Festivalin +1'in katkılarıyla düzenlenen müzik ayağında sürpriz isimlerin yanı sıra klasik müzik, caz ve popüler müziğin duayen isimleri ışık, ses ve görsel içeriğiyle hazırlanmış görkemli sahnede izleyicileriyle buluşacak.

Konsere katılım sağlayan vatandaş Şengül Yıldız, "Kadıköy başlı başına sanat, kültür, edebiyatın şehri. Nazan Öncel şahane bir kadın ve sanatçı. Bu anlamda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Odabaşı'na çok teşekkür ediyorum. Şu anda gençler ve bizler konseri bekliyoruz. Kadıköy Belediyesi sanata ve kültüre öncelik veren bir belediye. Eğlenmeye geldik. Pandemiden sonra insanların rahatlamaya ihtiyacı var. Çok mutluyum" dedi.

Konsere katılan ve memnun olduğunu belirten Özlem Başar Pınar, "Hem bu fiyatlara bu şekilde güzel sanatçılara ulaşmak farklı etkinliklere ulaşmak çok güzel. Bu yüzden Kadıköy Belediyesine teşekkür ediyoruz. Ortam da çok güzel. En azından yazı İstanbul'da. Çok güzel bir şekilde yaşayabiliyoruz. Vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Kadıköy Kalamış Yaz Festivali'nde Nazan Öncel rüzgarı esti - Son Dakika

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