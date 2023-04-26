Kadınlarla samimi kareleri medyaya sızan Kadir Doğulu'nun 2 yıl önceki itirafı yeniden gündeme geldi: Kız arkadaşımı aldatmıştım - Son Dakika
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Kadınlarla samimi kareleri medyaya sızan Kadir Doğulu'nun 2 yıl önceki itirafı yeniden gündeme geldi: Kız arkadaşımı aldatmıştım

26.04.2023 11:17

Kadınlarla samimi görüntüleri ortaya çıkan Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun yıllar önce katıldığı canlı yayında yaptığı ihanet itirafı yeniden gündeme geldi. "Hiç bir kadını aldattınız mı?" sorusuna cevap veren Doğulu "Evet, kız arkadas¸ımı aldattım. Ama o zaman da kendimi aldattım, kız arkadas¸ımı aldatmadım" ifadelerini kullanmıştı.

2016 yılında meslektaşı Neslihan Atagül ile nikah masasına oturan Kadir Doğulu'nun gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülendi. Görüntüleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Doğulu'nun 2 yıl önce yaptığı ihanet itirafı bir kez daha konuşulmaya başlandı.

KADINLARLA GÖRÜNTÜLENDİ

İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İynemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti. Çok konuşulan görüntülerin ardından gözlerin çevrildiği Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

SEVGİLİSİNİ ALDATTIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Doğulu, 2 yıl önce konuk olduğu yayında "Hiç bir kadını aldattınız mı?" sorusuna cevap vermişti. Daha önce bir kadını aldattığını itiraf eden Kadir Doğulu "Maalesef hiç övündüğüm taraflarım değil. Evet, kız arkadaşımı aldattım. Ama o zaman da kendimi aldattım, kız arkadaşımı aldatmadım" demişti.

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Kadir Doğulu için 'Yasak aşkına imam nikahı kıydı' iddiası Kadir Doğulu için 'Yasak aşkına imam nikahı kıydı' iddiası

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadınlarla samimi kareleri medyaya sızan Kadir Doğulu'nun 2 yıl önceki itirafı yeniden gündeme geldi: Kız arkadaşımı aldatmıştım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadınlarla samimi kareleri medyaya sızan Kadir Doğulu'nun 2 yıl önceki itirafı yeniden gündeme geldi: Kız arkadaşımı aldatmıştım - Son Dakika
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