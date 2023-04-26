Kadınlarla samimi kareleri medyaya sızan Kadir Doğulu'nun 2 yıl önceki itirafı yeniden gündeme geldi: Kız arkadaşımı aldatmıştım

2016 yılında meslektaşı Neslihan Atagül ile nikah masasına oturan Kadir Doğulu'nun gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülendi. Görüntüleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Doğulu'nun 2 yıl önce yaptığı ihanet itirafı bir kez daha konuşulmaya başlandı.

KADINLARLA GÖRÜNTÜLENDİ

İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İynemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti. Çok konuşulan görüntülerin ardından gözlerin çevrildiği Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

SEVGİLİSİNİ ALDATTIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Doğulu, 2 yıl önce konuk olduğu yayında "Hiç bir kadını aldattınız mı?" sorusuna cevap vermişti. Daha önce bir kadını aldattığını itiraf eden Kadir Doğulu "Maalesef hiç övündüğüm taraflarım değil. Evet, kız arkadaşımı aldattım. Ama o zaman da kendimi aldattım, kız arkadaşımı aldatmadım" demişti.