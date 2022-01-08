Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?

2014 ve 2015 senelerinde iki kere Survivor'da şampiyon olan Turabi Çamkıran, yarışmalardan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Bir süredir Meksika'da olan Turabi, tanga bikini giyen kadın arkadaşlarıyla üst üste pozlarını paylaşıyor.

"BAŞKALARININ NAMUSU SENİ HİÇ İLGİLENDİRMEZ"

Pozlarından dolayı tepki çeken Turabi, eleştirilere de yine havuzda kadın arkadaşlarıyla verdiği bir pozu paylaştı. Kötü yorum yapanlara cevap veren Çamkıran, şunları yazdı: "Sadece fotoğraf. Başka bir şey değil. Kötü yorum yazan kardeşlerim kafanızda kurduğunuz düşünceler olmuyor burada! Ki olsa da size ne. Burada sadece üçümüz değil, kamera arkasında kocaman bir ekiple beraberiz. Sana bir şey kötü geliyor diye, bu onun kötü bir şey olduğu anlamına da gelmez. Hele de başkalarının namusu seni hiç ilgilendirmez!"

"SANIRSIN CEHENNEMDE BİR TEK BEN YANACAĞIM"

"Başkalarının namusuna dil uzatanlar, genelde en namussuzları çıkıyor. O da ayrı bir konu. Hadi hadi tamam sizden başka namuslusu yok bu dünya da. İnandım. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki sanırsın cehennemde bir tek ben yanacağım. Hastayım buraya gelip kötü yorum yazanların düzgün insan ayaklarına. Yani kısacası sa na ne! Bir bitmediniz be…"