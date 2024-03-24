Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane aktörü Kadir İnanır, İstanbul Beykoz'daki evinde inme geçirerek bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Beyin tomografisi ve MR çekilecek İnanır'a çıkacak test sonucuna göre tedavi uygulanacağı belirtildi.

24.03.2024 11:09  Güncelleme: 11:19
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Sanatçı Kadir İnanır, sabah saatlerinde evinde rahatsızlandı. Usta oyuncunun sabah saatlerinde inme geçirmesi nedeniyle bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

TEST SONUCUNA GÖRE TEDAVİ UYGULANACAK

İnanır, bu sabah İstanbul Beykoz'daki evinde inme geçirdi. 74 yaşındaki İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilmesi sonrasında çıkan sonuca göre İnanır'a tedavi uygulanacağı bilgisi verildi.

DAHA ÖNCE DE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Kadir İnanır, 20 Kasım 2021'de de rahatsızlanmış ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İnanır, beyin damarında pıhtı attığının belirlenmesinin ardından yoğun bakıma alındıktan sonra ameliyat geçirmişti.

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ismail doğan: Dağ daki arkadaşlarının yanına göndersinler ,onlar tedavi eder . 73 52 Yanıtla ferhat eser: Sen ne saçmalıyorsun oğlum sizin gibi vatan haini değil gerçek bir aydın kadir abi 16 13 Ercan Karatas: Ne diyon la değişik 6 4
  • huseyin ergun: Geçmiş olsun. ALLAH acil şifalar versin. 47 16 Yanıtla Can Vatan: ALLAH Şifaversin 20 8 Mehmet Ayhan: Dağdaki heval leri çok üzülmüştür 11 14
  • cristianoronaldo: Kadir inandı mı peki? 12 30 Yanıtla ferhat eser: Baban inanmadı senin gibi bir boş adama 5 5
  • ferhat eser: rabbim seni korusun rabbim sana acil şifalar versin kadir abi çok geçmiş olsun 28 14 Yanıtla
  • Yucel hosgor: geçmiş olsun 3 2 Yanıtla
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  • Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
    12:18 Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

    Usta oyuncu Kadir İnanır'ın sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Beykoz'daki evinde rahatsızlanan İnanır, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam ediyor.

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