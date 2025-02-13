Kalben\'den dikkat çeken dans paylaşımı: Bu sabah kendimle sevgiliyim

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Şarkıcı Kalben, sosyal medya hesabından yaptığı dans paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.

"Canım, 39 yaşındaki aslan vücudumla dans etmek istiyordu" diyen Kalben, dans ederken çektiği bir videoyu şu ifadelerle paylaştı:

"CANIM, ASLAN VÜCUDUMLA DANS ETMEK İSTEDİ"

"Dün hayatımın konserlerinden birini yaşadık. Henüz pişirmekte olduğumuz, adını sizin Frankfurt'ta koyduğunuz Yeşil Gözlerin ile açtık konseri. 10.yıl albümüme adını veren şarkıyı ilk kez çalarak kapadık geceyi. Aranızda dolaştım. Aşıktınız, dosttunuz, aileydiniz. Ekibime ve Komedi Kulüp By Brothers ekibine sevgi.. Sabah kalkıp kedileri besledim. Güneşli salonda oturdum biraz. Soğuk makarna vardı dolapta, tırtıkladım. Bir zamandır bedenim kış uykusundaydı. Bir zamandır evimde dans etmiyordum. Ceyla'nın hediye ettiği mini hoparlörde bu şarkı yankılanıyordu. Canım, 39 yaşındaki aslan vücudumla dans etmek istiyordu. 38 beden de oldum, 46 da. Çocuk da oldum kadın da. İlk ameliyatımı 4 yaşında oldum işitme kaybı yaşamamak için. Son ameliyatım babamın ölümüyle geldi.

Spor yaptım, yüzdüm, yürüdüm, geceleri dolapta ne varsa yedim, konserlerden sonra kelle paça içip dürüm yedim, düzensiz uyudum, vitaminler aldım, bazen dağıttım, senelerce kahve ve tütünden başka kötü alışkanlığım olmadan da var oldum. Her davranıştan ve rutinden çok şey öğrendi bedenim. Enginarını, suyunu, güneşini ve doğasını eksik etmemeyi anladı. Bugün bana zayıflasan güzel kadınsın aslında diyen herkesi öpüyorum şappp diye.

"SADECE BİR KERE REJİM YAPTIM"

Bana vücudumu yeren bir şaka yaparak iltifat almaya çalışırken kırıcı yorumlarla gelen flörtler iyi ki yoklar şimdi. (bu yöntemi bırakın, kendinizi yermeyin, övün ve size doya doya iltifat edemeyen denyolardan uzaklaşın) Sadece bir kere rejim yaptım, o da bir tıp konferansında hostes olarak çalışmak için sığmam gereken mavi bir ceket uğrunaydı. Tüm beden sayılarımla, kıyafetlerimle, yenileri asla aynı tadı vermeyen sütyenlerim ve mayolarımla, rengarenk tayt ve külotlu çoraplarımla, bazen içinde küçücük kaldığım utangaç çıplaklığımla ben bu gezegende 39 binlerce kere döndüm güneşin etrafında dans ede ede, şarkılar söyleye söyleye, hesapsız, terli ve özgür. Bu sabah kendimle sevgiliyim. Valentinolarım, vurgun sevdam, yarın şehrimde birlikte dans etmek üzere"

"CESARETİN ÇIĞIR AÇICI"

Ünlü şarkıcının hem dansı hem de yazdıkları takipçilerinin beğenisini topladı. Sosyal medyadan Kalben'e "Ne güzel yazmışsın", "Bir çok insana örnek oluyorsun, cesaretin harika Kalben", "Cesaretin çığır açıcı" yorumlar geldi.