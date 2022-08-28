Şahan Gökbakar'dan kendisine "maşa" diyen Hakan Ural'a reytingli yanıt - Son Dakika
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Şahan Gökbakar'dan kendisine "maşa" diyen Hakan Ural'a reytingli yanıt

28.08.2022 11:39

Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında yorumculuk yapan Hakan Ural, Gülşen'e ve Şahan Gökbakar'a programda, "Senin trend yapanlar sevdikleri için ya da sözlerin için yapmıyor. Sen maşa gibi kullanılıyorsun." sözleriyle tepki gösterdi. Gökbakar, Ural'a reyting üzerinden tepki göstererek, "Değersiz bir maşa olduğumu söylediği gün; Kanal D sadece benim filmimle ilk 10'a giriyor" dedi.

Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatiplilere söylediği sözleri sonrası tutuklanması Türkiye'nin gündemine oturdu. Konuyla ilgili birçok kişi yorum ve paylaşımda bulunurken Neler oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural Gülşen'i ve onu destekleyenleri eleştirdi. Ural'ın hedefinde ise oyuncu Şahan Gökbakar vardı.

"MAŞA GİBİ KULLANILIYORSUN"

Ural programında Şahan Gökbakar için "Senin trend yapanlar sevdikleri için ya da sözlerin için yapmıyor. Sen maşa gibi kullanılıyorsun. Onların işine gelen marjinal, faşist düşünceye hizmet ettiğin için seni trend yapıyorlar. Sen ne zannediyorsun?" dedi.

Şahan Gökbakar'dan kendisine 'Maşa' diyen Hakan Ural'a reytingli yanıt! Kanal da nasibini aldı

"NE YAMAN BİR ÇELİŞKİ"

Ünlü oyuncu ise kendisine "Maşa gibi kullanılıyorsun" diyen Hakan Ural'a şu şekilde tepki gösterdi. "Kanal D filmlerimi yayınlamak için Milyonlarca TL ödeyip yayın hakkını satın alıyor, ama gündüz kuşağında sunucusu bana aklınca ayar verip, toplumun gözünde değersiz olduğumu söyleyip hakaretler yağdırıyor. Değişik bir televizyonculuk anlayışı ve ne yaman bir çelişki."

Şahan Gökbakar'dan kendisine 'Maşa' diyen Hakan Ural'a reytingli yanıt! Kanal da nasibini aldı

"BENİM FİLMİMLE İLK 10'A GİRİYOR"

"Kanal D'nin gündüz kuşağında sunucu, bana saydırıp hakaret edip, toplumun gözünde değersiz bir maşa olduğumu söylediği gün; Kanal D sadece benim filmimle ilk 10'a giriyor. Gece 24 den sonra yayınladığı tekrarı bile 7. olmuş. Hakkaten hiç değerim yokmuş bu toplumda."

Şahan Gökbakar'dan kendisine 'Maşa' diyen Hakan Ural'a reytingli yanıt! Kanal da nasibini aldı
YORUMLAR (1)
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Şahan Gökbakar, Hakan Ural, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar'dan kendisine 'maşa' diyen Hakan Ural'a reytingli yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şahan Gökbakar'dan kendisine "maşa" diyen Hakan Ural'a reytingli yanıt - Son Dakika
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