Şahan Gökbakar'dan kendisine "maşa" diyen Hakan Ural'a reytingli yanıt

Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatiplilere söylediği sözleri sonrası tutuklanması Türkiye'nin gündemine oturdu. Konuyla ilgili birçok kişi yorum ve paylaşımda bulunurken Neler oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural Gülşen'i ve onu destekleyenleri eleştirdi. Ural'ın hedefinde ise oyuncu Şahan Gökbakar vardı.

"MAŞA GİBİ KULLANILIYORSUN"

Ural programında Şahan Gökbakar için "Senin trend yapanlar sevdikleri için ya da sözlerin için yapmıyor. Sen maşa gibi kullanılıyorsun. Onların işine gelen marjinal, faşist düşünceye hizmet ettiğin için seni trend yapıyorlar. Sen ne zannediyorsun?" dedi.

"NE YAMAN BİR ÇELİŞKİ"

Ünlü oyuncu ise kendisine "Maşa gibi kullanılıyorsun" diyen Hakan Ural'a şu şekilde tepki gösterdi. "Kanal D filmlerimi yayınlamak için Milyonlarca TL ödeyip yayın hakkını satın alıyor, ama gündüz kuşağında sunucusu bana aklınca ayar verip, toplumun gözünde değersiz olduğumu söyleyip hakaretler yağdırıyor. Değişik bir televizyonculuk anlayışı ve ne yaman bir çelişki."

"BENİM FİLMİMLE İLK 10'A GİRİYOR"

"Kanal D'nin gündüz kuşağında sunucu, bana saydırıp hakaret edip, toplumun gözünde değersiz bir maşa olduğumu söylediği gün; Kanal D sadece benim filmimle ilk 10'a giriyor. Gece 24 den sonra yayınladığı tekrarı bile 7. olmuş. Hakkaten hiç değerim yokmuş bu toplumda."