Camdaki Kız dizisinde giden gidene! 3 oyuncu birden kadrodan ayrılıyor - Son Dakika
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Camdaki Kız dizisinde giden gidene! 3 oyuncu birden kadrodan ayrılıyor

01.12.2022 11:58

Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Camdaki Kız'da yaprak dökümü yaşanmaya başladı. Hande Ataizi ve Laçin Ceylan'ın ardından Tolga Çıklaçiftçi de kadrodan ayrılıyor.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Enis Arıkan, Nur Sürer, Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tamer Levent'in yer aldığı Camdaki Kız dizisinden peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı.

İKİ İSİM VEDA EDİYOR

Camdaki Kız dizisinin 3. sezonunda ana kadroda yer alan Hande Ataizi projeye veda ediyor. Rolü gereği bebek bekleyen Ataizi'nin projeden 61. bölümde ayrılması planlanıyor. Ataizi'nin ardından Laçin Ceylan'ın da kadrodan ayrılacağı öğrenildi.

Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü! 3 oyuncu birden kadrodan ayrılıyor
Laçin Ceylan

ALP KARAKTERİNİN DE HİKAYESİ BİTİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Hande Ataizi'nin hayat verdiği Cana'nın eşi Alp rolünü oynayan Tolga Çıklaçiftçi'nin de hikayesi bitiyor. Çıklaçiftçi de 62. bölümde diziden ayrılacak.

Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü! 3 oyuncu birden kadrodan ayrılıyor
Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü! 3 oyuncu birden kadrodan ayrılıyor
Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü! 3 oyuncu birden kadrodan ayrılıyor
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Hande Ataizi, Camdaki Kız, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız dizisinde giden gidene! 3 oyuncu birden kadrodan ayrılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Camdaki Kız dizisinde giden gidene! 3 oyuncu birden kadrodan ayrılıyor - Son Dakika
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