Kanser hastası yengesinin tedavi parasını harcayan Ezel Bayraktar canlı yayında gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Kanser hastası yengesinin tedavi parasını harcayan Ezel Bayraktar canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

16.12.2022 16:39

Kanser hastası yengesinin 300 bin liralık tedavi parasını harcadığı iddia edilen Ezel Bayraktar, Müge Anlı'nın canlı yayında, "Eşek gibi çalışıp parayı ödeyeceğim. Özür dilerim" diyerek gözyaşı döktü.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birkaç gündür işlenen Ezel Bayraktar konusu, bugün de konuşulmaya devam etti. Yengesinin kanser tedavisi için biriktirdiği 300 bin TL'yi ağabeyinden alarak harcayan Bayraktar, günler sonra pişman oldu.

"EŞEK GİBİ ÇALIŞIP ÖDEYECEĞİM"

Yengesinin tedavi parasını yediğini söyleyen Ezel Bayraktar, bugün canlı yayında ailesinden ve Müge Anlı'dan özür diledi. Yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyleyen Bayraktar, "Benim hayalim oyuncu olmak ve bu yola baş koydum. Sıradan bir insan olarak yaşamak istemiyorum. Parayı savurdum ve bilinçsiz davrandım. Çalışıp parayı ödeyeceğim. Gündüz ayrı yerde gece ayrı yerde çalışayım. Ben kimseyle muhatap olmak istemiyorum. Ben özür diliyorum ve artık canlı yayına çıkmak istemiyorum. Eşek gibi çalışayım, parayı toplu veremem ama parça parça vereceğim" dedi.

Kanser hastası yengesinin tedavi parasını yiyen Ezel Bayraktar, hüngür hüngür ağladı

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Canlı yayına çıkmak istemediğini söyleyen Bayraktar, yaşadığı pişmanlıklardan dolayı programda hüngür hüngür ağladı. Anlı ise aileye Bayraktar'a yardımcı olmaları gerektiğini söyledi. Mağdur edilen Tuğba ise ailenin kendi içinde parayı toplamalarını istedi.

NE OLMUŞTU?

Günler önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Mehmet Aslanhan, kanser hastası eşinin tedavisi için biriktirdikleri parayı kardeşi Ömer Can Aslanhan'a kaptırdıklarını ileri sürdü. Canlı yayında çıkan ve izlediği diziden etkilenerek adını "Ezel Bayraktar" olarak değiştiren genç adam, hakkındaki iddiaları kabul etti.

Kanser hastası yengesinin tedavi parasını yiyen Ezel Bayraktar, hüngür hüngür ağladı

"PARAYI ÇAR ÇUR ETTİM"

Abisi ve yengesinin iddiasına cevap veren yeni adıyla Ezel Bayraktar, "Benim ailem bana sahip çıkmadı. Çoğu uyuşturucu bağımlısı. Ağabeyim parayı güvendiği için bana verdi. Bana verme dedim ama verdi. Parayı ihtiyacım için kullandım. Evimden işimden oldum bu yüzden kullandım parayı. Çarçur ettim. Oyunculuk için yatırım yaptım. Eğitim aldım. Benim ailem kötü, Tuğba'nın ailesi de dolandırıcı" ifadelerini kullandı.

Kanser hastası yengesinin tedavi parasını yiyen Ezel Bayraktar, hüngür hüngür ağladı

"PARANIN YARISINI KRİPTO PARADA BATTIM"

300 bin TL'yi kadınlarla tatile çıkarak yediği iddia edilen Bayraktar'ın oyuncu olmak isteyen insanları da dolandırdığı ileri sürüldü. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden Bayraktar, Anlı'nın "Parayı ne yaptın?" sorusu üzerine "Paranın yarısını yedim zaten, yarısını da kriptoya yatırdım, orada da zarar ettim" şeklinde konuştu. Kar elde etmek için parayı kripto paraya yatıran Bayraktar, 150 bin TL yatırdığını ancak zarar ederek baktığını söyledi.

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Son Dakika Magazin Kanser hastası yengesinin tedavi parasını harcayan Ezel Bayraktar canlı yayında gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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