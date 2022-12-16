Kanser hastası yengesinin tedavi parasını harcayan Ezel Bayraktar canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birkaç gündür işlenen Ezel Bayraktar konusu, bugün de konuşulmaya devam etti. Yengesinin kanser tedavisi için biriktirdiği 300 bin TL'yi ağabeyinden alarak harcayan Bayraktar, günler sonra pişman oldu.

"EŞEK GİBİ ÇALIŞIP ÖDEYECEĞİM"

Yengesinin tedavi parasını yediğini söyleyen Ezel Bayraktar, bugün canlı yayında ailesinden ve Müge Anlı'dan özür diledi. Yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyleyen Bayraktar, "Benim hayalim oyuncu olmak ve bu yola baş koydum. Sıradan bir insan olarak yaşamak istemiyorum. Parayı savurdum ve bilinçsiz davrandım. Çalışıp parayı ödeyeceğim. Gündüz ayrı yerde gece ayrı yerde çalışayım. Ben kimseyle muhatap olmak istemiyorum. Ben özür diliyorum ve artık canlı yayına çıkmak istemiyorum. Eşek gibi çalışayım, parayı toplu veremem ama parça parça vereceğim" dedi.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Canlı yayına çıkmak istemediğini söyleyen Bayraktar, yaşadığı pişmanlıklardan dolayı programda hüngür hüngür ağladı. Anlı ise aileye Bayraktar'a yardımcı olmaları gerektiğini söyledi. Mağdur edilen Tuğba ise ailenin kendi içinde parayı toplamalarını istedi.