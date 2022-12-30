Kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan, kendisini aramayan Nükhet Duru ve Ayta Sözeri'ye sitem etti - Son Dakika
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Kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan, kendisini aramayan Nükhet Duru ve Ayta Sözeri'ye sitem etti

30.12.2022 09:46

Bir süredir akciğer kanseri ile savaşan Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisini aramayan Nükhet Duru ve Ayta Sözeri'ye kırgın olduğu söyleyerek "Bu sadece, kendi sınırlarımı daha iyi çizmek için kendime bir uyarı" ifadelerini kullandı.

YouTube kanalında yaptığı programlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı yapımcı Armağan Çağlayan, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İzmir'de 4,5 saat süren bir ameliyat geçiren Çağlayan, bu süreçte kendisini aramayan iki ünlü isme kırgınlığını dile getirdi.

"NÜKHET DURU VE AYTA SÖZERİ BENİ ARAMADI"

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından YouTube kanalına veda eden Armağan Çağlayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şimdi saçma sapan kaprislerimle bir dakikanızı alacağım. Hastalığım sırasında o kadar çok arayan soran yazan oldu ki, açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinize minnettarım. Ama iki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri. Bu sitem değil" dedi.

Kanserle savaşan Armağan Çağlayan, kendisini aramayan Nükhet Duru ve Ayta Sözeri'ye sitem etti

"EN SEVDİKLERİMİZİN SEVDİĞİ OLAMIYORUZ BAZEN"

Çağlayan paylaşımın devamında ise "Sitem etmeye hakkım yok zaten. Bu sadece, kendi sınırlarımı daha iyi çizmek için kendime bir uyarı. Hepimize minnettarım. Sonsuza dek... En sevdiklerimizin, ufacık tefecik sevdiği olamıyoruz bazen! İnsan kırılıyor" ifadelerini kullandı.

Kanserle savaşan Armağan Çağlayan, kendisini aramayan Nükhet Duru ve Ayta Sözeri'ye sitem etti
Kanserle savaşan Armağan Çağlayan, kendisini aramayan Nükhet Duru ve Ayta Sözeri'ye sitem etti
Kanserle savaşan Armağan Çağlayan, kendisini aramayan Nükhet Duru ve Ayta Sözeri'ye sitem etti
YORUMLAR (1)
  • erdem erdem: Armagan bey insanlara sitem etmeden önce kendinizle hesaplaşın, ben ne yaptım veya bundan sonra neler yapacağım diye. Hala isim verme derdindesiniz. Cevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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Armağan Çağlayan'ın 'Beni aramadı' diye sitem ettiği Ayta Sözeri'den yanıt geldi: Bu kadar değerli miymişim onun için Armağan Çağlayan'ın 'Beni aramadı' diye sitem ettiği Ayta Sözeri'den yanıt geldi: Bu kadar değerli miymişim onun için

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Son Dakika Magazin Kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan, kendisini aramayan Nükhet Duru ve Ayta Sözeri'ye sitem etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan, kendisini aramayan Nükhet Duru ve Ayta Sözeri'ye sitem etti - Son Dakika
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