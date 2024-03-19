Kanye West'in konseri sırasında trans kadın ve birkaç erkek arasında kavga çıktı - Son Dakika
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Kanye West'in konseri sırasında trans kadın ve birkaç erkek arasında kavga çıktı

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Kanye West'in performansı sırasında 'trans kadın' ve birkaç erkek arasında kavga çıktı. Kavganın başlangıcı bir izleyici tarafından çekilen videoya yansıdı. Trans kişi, adamla yumruklaşırken kalabalığı kavgaya teşvik etti. Kavga sonunda araya giren bir kişi kavgayı durdurdu ve herkes dans etmeye başladı. Kavganın neden çıktığı belirsizdir ve Kanye'nin performansı California'da düzenlenen bir müzik festivalinde gerçekleşti.

19.03.2024 10:31  Güncelleme: 10:40
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Kanye West'in performansı sırasında 'trans kadın' ve birkaç erkek arasındakavga çıktı ve tüm olay kameraya kaydedildi.

Bir izleyici tarafından çekilen video, kavganın başlangıcını yakaladı ve trans kişinin kişini üstündeki askıları ayarladıktan sonra bir adamla yumruklaşmaya başladığını gösterdi.

Trans, adamı yumruklarken toplanan kalabalık ayırmak yerine hal ve hareketleri ile kavgaya teşvik etti.

Kavga sonunda komik bir hal aldı, üçüncü bir kişi araya girdi ve iki kavgacıyı birbirinden ayırdı. Kavgayı başarıyla durduran kişi dans etmeye başladı ve ardından herkes, kavga edenler de dahil olmak üzere , dans etmeye başladı.

Kavganın neyin veya kimin başlattığı belirsizdir ve California'da düzenlenen uluslararası hip-hop müzik festivali Rolling Loud'da Kanye'nin performansı sırasında meydana geldi.

Kim Kardashian'ın eski kocası, festivalin başlıca sanatçısıydı ve performansı bir kurtuluş turunun başlangıcını işaret etmesi bekleniyordu. Geçen yıl, bir dizi antisemitik açıklama yaptıktan sonra kariyerinin bitip bitmeyeceğini bazıları tarafından sorgulanmıştı.

Ancak geçen ay piyasaya sürülen 'Vultures 1' adlı albümü Billboard 200 listesinin zirvesine çıktı ve iki hafta boyunca orada kaldı.

Müzik festivalindeki performansı, beklentileri karşılayamadı ve Kanye sahneye Ty Dolla Sign, Quavo ve kızı North ile çıktıysa da, bazı hayranlar etkilenmedi.

Kanye'nin neredeyse duyulmayan seti yaklaşık bir saat sürdü ve hayal kırıklığı yaratan performansı sona erdikten sonra, görünmeyen bir DJ yarım saat boyunca Ye'nin eski hitlerini çaldı ve bir duman makinesi, rapçinin kayboluşunu gizlemek için duman pompaladı.

Kanye West'in konseri sırasında trans kadın ve birkaç erkek arasında kavga çıktı
Kanye West'in konseri sırasında trans kadın ve birkaç erkek arasında kavga çıktı
Kanye West'in konseri sırasında trans kadın ve birkaç erkek arasında kavga çıktı
Kanye West'in konseri sırasında trans kadın ve birkaç erkek arasında kavga çıktı
Kanye West'in konseri sırasında trans kadın ve birkaç erkek arasında kavga çıktı
Kanye West\'in konseri sırasında trans kadın ve birkaç erkek arasında kavga çıktı

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Son Dakika Magazin Kanye West'in konseri sırasında trans kadın ve birkaç erkek arasında kavga çıktı - Son Dakika

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