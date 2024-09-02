Kardeşi önce paylaştı sonra sildi! İşte 15 gün önce tahliye olan Dilan Polat'ın son hali - Son Dakika
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Kardeşi önce paylaştı sonra sildi! İşte 15 gün önce tahliye olan Dilan Polat'ın son hali

Kardeşi önce paylaştı sonra sildi! İşte 15 gün önce tahliye olan Dilan Polat\'ın son hali

Sıla Doğu, cezaevinde tahliye olduktan sonra hiçbir açıklama yapmayan kardeşi Dilan Polat'ın son halini yayınladı. Dilan Polat'ın oldukça zayıfladığı görülürken Sıla Doğu da fotoğrafı dakikalar içinde sildi.

02.09.2024 12:48
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Geçtiğimiz sene kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat, 19 Ağustos'ta tahliye edildi. Eşi Engin Polat'ın isteği üzerinde bu süreçte hiçbir açıklama yapmayan Dilan Polat'ın son hali ortaya çıktı.

SAAT VE YÜZÜKLERİNİ TAKMAYA BAŞLADI

Cezaevinden çıktıktan sonra bir süre ablası Sıla Doğu ile yaşayan Dilan Polat, lüks villasına döndü. Doğu, bu süreçte lüks araçlarına binmeyen ve hiçbir açıklama yapmayan kız kardeşinin son halini paylaştı. Oldukça zayıfladığı görülen Dilan Polat'ın yüzüklerini ve saatini takması da dikkatlerden kaçmadı. Paylaşım saniyeler içinde gündem olurken Sıla Doğu fotoğrafı hemen sildi.

Kardeşi önce paylaştı sonra sildi! İşte 15 gün önce tahliye olan Dilan Polat'ın son hali

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmiş, diğer 5 şüphelinin tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı.

Kardeşi önce paylaştı sonra sildi! İşte 15 gün önce tahliye olan Dilan Polat'ın son hali

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların soğuk cüzdan yöntemiyle sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.

Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.

Kardeşi önce paylaştı sonra sildi! İşte 15 gün önce tahliye olan Dilan Polat'ın son hali

MAL VARLIKLARI KAMUYA GEÇTİ

İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor. Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen iddianamede, diğer şüphelilerin de farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları öngörülüyor.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, gönderildiği Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince, yargılamayı yapma konusunda yetkili mahkemenin ağır ceza mahkemesi olduğu belirtilerek iade edilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının "görevli mahkemenin temel cezaya göre belirlenebilir olduğu, artırım maddesinin mahkemenin görevini belirlemede esas olmadığı" vurgulanarak yapılan itiraz Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 4 Eylül'de yapılmasına karar vermişti.

Kardeşi önce paylaştı sonra sildi! İşte 15 gün önce tahliye olan Dilan Polat'ın son hali

Dilan Polat, Sıla Doğu, Son Hali, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kardeşi önce paylaştı sonra sildi! İşte 15 gün önce tahliye olan Dilan Polat'ın son hali - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Onur Akdağ: yine durmuyorlar. bir tarafları kkaşınıyor. 22 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kardeşi önce paylaştı sonra sildi! İşte 15 gün önce tahliye olan Dilan Polat'ın son hali - Son Dakika
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