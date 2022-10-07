Kardeşlerim'in Yıldızı Eski Partneriyle Aşk Yaşıyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Kardeşlerim'in Yıldızı Eski Partneriyle Aşk Yaşıyor!

07.10.2022 14:22
Kardeşlerim'in Yıldızı Eski Partneriyle Aşk Yaşıyor!

Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Berk Ali Çatal'ın eski partneri Nilsu Yılmaz'la aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Berk Ali Çatal ile eski partneri Nilsu Yılmaz, dün gece GQ partisine beraber katıldı.

İki genç sevgiliden Nilsu Yılmaz final yapan "Kusursuz Kiracı" dizisiyle ilgili "Farklı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Bana geri dönüşleri de çok iyiydi. Hayırlısı buymuş" dedi.

"DİZİDE TANIŞTIK"

Berk Ali Çatal da birliktelikleri hakkında konuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Çatal, "İlişkimiz güzel gidiyor. Gayet iyi… Biz dizide tanıştık zaten… O diziden ayrıldıktan belli bir zaman sonra da normal arkadaşlığımızı sürdürmeye devam ettik. Sohbet muhabbet derken bir ilişki nasıl olursa öyle ilerledi" ifadelerini kullandı.

Nilsu Yılmaz, Berk Ali Çatal'ın disiplinli çalışmasından çok etkilendiğini söyledi.

NİLSU YILMAZ KİMDİR?

Bir süredir Kırmızı Oda dizisinde oynayan Nilsu Yılmaz'ın 18 yaşında ve İzmirli olduğu biliniyor. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümünden mezun olan Nilsu Yılmaz eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda devam ediyor.

1,77 cm boyunda ve 50 kilo olan Nilsu Yılmaz'ın daha önce Ufak Tefek Cinayetler, 20 Dakika, Davetsiz Misafir, Payitaht Abdülhamid, Aşk Tesadüfleri Sever gibi yapımlarda tol almıştır.

BERK ALİ ÇATAL KİMDİR?

Berk Ali Çatal, 4 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.

İstanbul Yeditepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümünü bitiren Ali Çatal, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde temel oyunculuk eğitimi aldı.

2009'da 14 yaşındayken Aile Reisi adlı dizide ilk kez boy gösteren Berk Ali Çatal, 2014 yılında Beni Böyle Sev adlı dizide rol aldı. 2017'de Umutsuz Ev Kadınları, Söz, 2018'de Vatanım Sensin, 2020'de Çukur dizilerinde rolleri olmuştur. Kırmızı Oda dizisinde de gözüken genç oyuncu Kardeşlerim dizisinde Tolga karakteri ile karşımıza çıkmıştır.

YORUMLAR
500
Kaynak: Snob Magazin

Kusursuz Kiracı, Kırmızı Oda, Kardeşlerim, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kardeşlerim'in Yıldızı Eski Partneriyle Aşk Yaşıyor! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
19:42 Beşiktaş'ın sakatlıklarını atlatan iki yıldızı Giresunspor maçı kadrosuna alındı
19:04 Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı
18:51 Sürpriz gelişme! TFF 2. ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı platform belli oldu
18:49 Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki ile yaşadığı mikrofon kazasının ardından açıklama yayınladı: Sözlerim iyi niyetliydi
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:54 Survivor Batuhan'ın yatak pozlarını paylaşan sevgilisinin gözlerine yorum yağdı
17:44 Lisede çalışan hizmetli odasında ölü bulundu
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
16:45 Drift şov pahalıya patladı! Hem parasından hem de ehliyetinden oldu
16:41 Motosikletli kuryeye düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kadına kurşun isabet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 20:19:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kardeşlerim'in Yıldızı Eski Partneriyle Aşk Yaşıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement