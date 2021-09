Kathy Hilton işte bu yüzden soyunup masa örtüsüne sarınmış

NEDENİ MERAK EDİLMİŞTİ

Ünlülerin gözdesi olan restoran çıkışı, giydiği ünlü bir markaya ait elbiseyi çıkarıp masa örtüsüne sarınmasının nedeni de merak edilmişti. Bu konuda çeşitli teoriler ortaya atılsa da hiçbiri doğru çıkmadı. Kendi yaptığı açıklamaya göre çok konuşulan bu olayın nedeni bambaşkaydı.

ELBİSEYİ ARKADAŞI TAŞIDI

Paris Hilton ve Nicky Hilton Rotschild'in annesi Kathy Hilton, Los Angeles'ta dostlarıyla buluştuğu bir akşam yemeğine kırmızı- beyaz bir elbiseyle gitti. Restoran çıkışı da masa örtüsüne sarınmış olarak görüntülendi. Elbisesini yakın dostu taşıyordu. 62 yaşındaki Hilton bunun nedenini de yaptığı bir Instagram paylaşımında açıkladı.

YANLIŞ SEÇİM

Hilton, paylaşımında, o günün erken saatlerinde kızları Paris ve Nicky ile birlikte bir yardım etkinliğine katıldığını anlattı. Batı Hollywood'da gerçekleşen bu etkinlik sırasında aşı terlediğini belirtti Kathy Hilton.

'BÜTÜN GÜN SICAKTAN YANDIM, KAVRULDUM'

Christmas in September adlı bu yardım amaçlı müzayedeye katılımın yüksek olduğunu sözlerine ekleyen Kathy Hilton "Hava çok sıcaktı ve ben de müzayedede iki saat boyunca hep sahnedeydim. Sıcaktan yandım, kavruldum" diye konuştu.

HAVAYA UYGUN DEĞİLDİ

Kısa kollu olmasına rağmen elbisesinin yün içerdiğini söyleyen Kathy Hilton, bunun da Los Angeles'ın eylül havasına pek uygun olmadığını yaşayarak gördüğünü anlattı. "Her şey üzerime yapışmıştı" diyerek de o gün sıcak havadan nasıl etkilendiğini anlattı Hilton. Sonra da arkadaşının önerisiyle gittikleri lüks restoranın masa örtüsünden kendisine daha rahat ve serin tutan bir "giysi" hazırladıklarını söyledi.

FARKLI YORUMLAR YAPILDI

Kathy Hilton'ın restoran çıkışı masa örtüsüne sarınmasıyla ilgili olarak çeşitli yorumlar yapılmıştı. Bazı kişiler giydiği elbisenin üzerine yiyecek ya da içecek dökülmüş olabileceğini ileri sürdü. Bazıları da elbisenin yırtılmış ya da sökülmüş olabileceğini. Kathy Hilton'un açıklamasıyla da olayın perde arkası ortaya çıkmış oldu.

KIZLARINDAN DESTEK GELDİ

Kathy Hilton'un bu ilginç kıyafet tercihi sosyal medyada da çok konuşuldu. Kızları Paris ve Nicky de annelerini destekleyen mesajlar paylaştı. Nicky Hilton "Çok beceriklisin anne" diye yazarken Paris Hilton da "Çok komiksin. Seni seviyorum anne" diyerek ona destek oldu.

NASIL YAPILDIĞINI DA GÖSTERDİ

Restoran çıkışı, masa örtüsüne sarınmış olan Kathy Hilton'un o gün giydiği elbiseyi elinde taşıyan arkadaşı Elliot Mintz ile durumu "yaratıcı ve bir moda trendi olabilecek bir durum" diye nitelendirdi. Hilton paylaşımında, masa örtüsünü nasıl elbiseye çevirdiklerini de uygulamayı olarak gösterdi.

EVLENİNCE MESLEĞİNE VEDA ETTİ

1979 yılından bu yana Richard Hilton ile evli olan Kathy Hilton'un, Paris, Nicky, Conrad, Barron adlarında iki kız iki erkek çocuğu bulunuyor. Eski bir çocuk oyuncu olan Kathy Hilton, meslek hayatına 1968'de başladı, 11 yıl sonra da kariyerine nokta koyup tüm vaktini ailesine ve hayır işlerine vermeye başladı.

"EFSANE" İLAN ETTİLER

Kathy Hilton, 2012 yılında The Real Housewives of Beverly Hills adlı şova katıldı. Geçen yıl da aynı reality şov'da konuk olarak kamera karşısına geçti. Ancak o kadar beğeni topladı ki şova katıldı. People dergisi onu "The Real Housewives of Beverly Hills efsanesi" olarak nitelendirdi.