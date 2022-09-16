Partide uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı'dan paylaşım! Acun Ilıcalı kızını almak için jetini gönderdi - Son Dakika
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Partide uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı'dan paylaşım! Acun Ilıcalı kızını almak için jetini gönderdi

16.09.2022 17:56

Katıldığı bir doğum günü partisinde uyuşturucu kullandığı öne sürülen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Hiçbir çiçek başka bir yerde olmak için acele etmiyor. Hiçbir dalga vaktinden önce kıyıya doğru ilerlemez" gibi notlar düştü.

Mısırlı sevgilisi Meedo ile barışan Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz cuma akşamı katıldığı özel bir partideki görüntüleri olay oldu. İlk olarak sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler hakkında bazı yayın organları, Subaşı'nın uyuşturucu kullandığını iddia etti. Subaşı'nın daha önce de uyuşturucu kullandığına dair bazı iddialar ortaya atılmış ancak ünlü isim bu iddiaları yalanlamıştı.

ACUN ÖZEL JETİNİ GÖNDERDİ

Subaşı'nın görüntülerinin çıkmasının ardından Acun Ilıcalı da hemen devreye girdi. Ünlü yapımcı, kızı Melisa'yı annesinin yanından aldırmak adına özel jetini gönderdi.

PAYLAŞIMI OLDUKÇA İLGİNÇ

Görüntülerin sosyal medyada dolaştığı sırada Subaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da oldukça dikkat çekti. Subaşı paylaşımında, "Hiçbir çiçek başka bir yerde olmak için acele etmiyor. Hiçbir dalga vaktinden önce kıyıya doğru ilerlemez" gibi ifadeler kullandı.

İşte o paylaşımın tamamı:

Düşünmediğiniz Zaman Bile Büyüyorsunuz

Hâlâ olman gereken kişi oluyorsun ve bu da doğru: Ya her zaman olduğun kişiden daha fazlası olma konusunda endişelenmen gerekmiyorsa? Ya şu anda kim olduğunuz fazlasıyla yeterliyse ve bu sadece yavaşlama ve değerinizi anlama meselesiyse? Her zaman orada olan lütfu fark edecek kadar uzun olmayı öğrenmek mi?

İleriye doğru hareket güzel bir şeydir. Birçoğumuz güzel bir gelecek için umutsuzuz ve bunda yanlış bir şey yok. Ve bu da doğrudur: Yavaşlıkta yanlış bir şey yoktur. Doğada etrafınızda milyarlarca farklı şey olması gerektiği gibi yavaş bir hızda hareket eder. Hiçbir çiçek başka bir yerde olmak için acele etmiyor. Hiçbir dalga vaktinden önce kıyıya doğru ilerlemez. Yağmur hızla yağsa bile, bu düzeyde bir kuvvetin oluşması zaman aldı.

Şu anda nerede olursan ol yeter. Burada büyüme nasıl görünüyorsa iyi ve önemli. Umarım kalbiniz değişim, şifa ve dönüşüm için can atmaya devam eder ve umarım ayaklarınızın altındaki toprağı da hatırlarsınız. Güneş tepenizde parlıyor. Rüzgar

Çok anlamlı. Büyümeden önce kendinizin daha iyi bir versiyonu olmak zorunda değilsiniz. İşte buradasın, yeter. MHN

YORUMLAR
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Ünlü psikolog Prof. Dr. Arif Verimli, Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu çektiği görüntülerin ifşa edilmesini tehlikeli buluyor Ünlü psikolog Prof. Dr. Arif Verimli, Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu çektiği görüntülerin ifşa edilmesini tehlikeli buluyor Şeyma Subaşı uyuşturucu mu kullanıyor? Doğum günü partisinde çekilen görüntü olay oldu Şeyma Subaşı uyuşturucu mu kullanıyor? Doğum günü partisinde çekilen görüntü olay oldu

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Partide uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı'dan paylaşım! Acun Ilıcalı kızını almak için jetini gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Partide uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı'dan paylaşım! Acun Ilıcalı kızını almak için jetini gönderdi - Son Dakika
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