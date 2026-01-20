Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı

Haberin Videosunu İzleyin
Katy Perry\'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı
20.01.2026 22:02  Güncelleme: 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Katy Perry\'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı
Haber Videosu

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen Joy Awards, bu yıl ödüllerden çok sahneye çıkan yıldızın kazancıyla konuşuldu. Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry'nin, törende sergilediği yaklaşık 30 dakikalık performans karşılığında 10 milyon dolar aldığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken, yapılan hesaplamalar ünlü şarkıcının dakikada 300 bin dolar kazandığını ortaya koydu.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards töreninde sergilediği performansla göz doldurdu. Perry bu konserdeki kazancıyla da gündem oldu. Perry'nin yaklaşık 30 dakikalık performansı karşılığında 10 milyon dolar aldığı iddia edilirken, bu rakam ünlü şarkıcının dakikada yaklaşık 300 bin dolar kazandığı yorumlarını beraberinde getirdi.

30 DAKİKA, 10 MİLYON DOLAR

Uluslararası basında yer alan haberlere göre Katy Perry, Joy Awards'ın açılışında sahneye çıkarak hit şarkılarını seslendirdi. Işık şovları, dansçılar ve görsel efektlerle desteklenen performansın süresi yaklaşık 30 dakika olarak kaydedildi. Ünlü yıldızın yarım saat için 10 milyon dolar aldığı belirtildi.

Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı

Hesaplamaya göre Perry, sahnede kaldığı her dakika için 300 bin doların üzerinde gelir elde etmiş oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Perry'nin Suudi Arabistan'da kazandığı para sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "Bir konser değil, servetlik performans", "Dakikada servet kazandı" gibi yorumlarla Perry'nin kazancını tartışmaya açtı.

Bazı paylaşımlarda Joy Awards'ın artık sadece bir ödül töreni değil, küresel şov dünyasının en pahalı sahnelerinden biri haline geldiği vurgulandı.

Suudi Arabistan, Katy Perry, Ünlüler, Magazin, Riyad, Müzik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sait turk sait turk:
    verir arablar sorun değil ılımlı islam diyorlar ya! 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı
Trump’tan büyük ifşa: Macron ve Rutte’nin gizli mesajlarını paylaştı Trump'tan büyük ifşa: Macron ve Rutte'nin gizli mesajlarını paylaştı
Trump, baltayı bu kez en yakın müttefikine vurdu: Büyük aptallık Trump, baltayı bu kez en yakın müttefikine vurdu: Büyük aptallık
Transfer bitiyor mu Lukaku’nun menajerinden Beşiktaş’a yanıt Transfer bitiyor mu? Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş'a yanıt

23:33
Trump: Birazdan Erdoğan’la çok önemli bir görüşme yapacağım
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım
22:56
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
22:39
Tarihi maç BodoGlimt Manchester City’i darmadağın etti
Tarihi maç! Bodo/Glimt Manchester City'i darmadağın etti
22:18
Kırmızı kart gördü Manchester City’nin yıldızı Galatasaray’a karşı yok
Kırmızı kart gördü! Manchester City'nin yıldızı Galatasaray'a karşı yok
21:49
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi’ni YPG’den temizledi
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi
21:22
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
20:52
Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
20:49
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
19:22
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var
"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 00:18:57. #7.11#
SON DAKİKA: Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.