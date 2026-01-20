Katy Perry\'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards töreninde sergilediği performansla göz doldurdu. Perry bu konserdeki kazancıyla da gündem oldu. Perry'nin yaklaşık 30 dakikalık performansı karşılığında 10 milyon dolar aldığı iddia edilirken, bu rakam ünlü şarkıcının dakikada yaklaşık 300 bin dolar kazandığı yorumlarını beraberinde getirdi.

30 DAKİKA, 10 MİLYON DOLAR

Uluslararası basında yer alan haberlere göre Katy Perry, Joy Awards'ın açılışında sahneye çıkarak hit şarkılarını seslendirdi. Işık şovları, dansçılar ve görsel efektlerle desteklenen performansın süresi yaklaşık 30 dakika olarak kaydedildi. Ünlü yıldızın yarım saat için 10 milyon dolar aldığı belirtildi.

Hesaplamaya göre Perry, sahnede kaldığı her dakika için 300 bin doların üzerinde gelir elde etmiş oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Perry'nin Suudi Arabistan'da kazandığı para sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "Bir konser değil, servetlik performans", "Dakikada servet kazandı" gibi yorumlarla Perry'nin kazancını tartışmaya açtı.

Bazı paylaşımlarda Joy Awards'ın artık sadece bir ödül töreni değil, küresel şov dünyasının en pahalı sahnelerinden biri haline geldiği vurgulandı.