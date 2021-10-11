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Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi - Son Dakika

Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi

11.10.2021 16:35

Müge Anlı'nın kayıp olarak aradığı 18 yaşındaki Melisa Varol'un ailesinin kaçırdığını iddia ettiği 32 yaşındaki akrabası ile evlendiği ortaya çıktı. Müge Anlı'nın kısa süre içinde bulduğu kızının evlendiğini duyan anne Hamiyet Varol, stüdyoda sinir krizi geçirdi.

Ailesiyle birlikte İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 18 yaşındaki Melisa Varol, 6 Ekim Çarşamba günü evden işe gideceğini söyleyerek ayrıldı. Günlerdir haber alınamayan kızlarını aramak için Müge Anlı'ya başvuran endişeli aile, Melisa Varol'un 32 yaşındaki akrabası tarafından kaçırıldığını iddia etti. Kızları kaybolduktan sonra çalıştığı iş yerinden Melisa'nın; her gün uzun boylu, gözlüklü bir kişi tarafından kırmızı araçla alındığını öğrenen aileye göre bu kişi, uzun zamandır kızlarının peşinde olan, akrabaları Semih Ceylan'dı.

"KIZIMIN 14 YAŞINDAN BU YANA PEŞİNDEYMİŞ"

Madde bağımlısı olduğunu iddia ettikleri Semih Ceylan'ın evde kimse yokken Melisa'yı tehdit edip ardından darp ettiğini söyleyen anne Hamiyet Varol, şahsın bu olaya şahit olan torununu da kimseye anlatmaması için ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Memleketleri Giresun'dan geldikten sonra İstanbul'da bir yaşam kurmasına yardım ettiklerini dile getirdiği Semih Ceylan'ın kızlarına göz koyduğunu iddia eden Varol, "Kızımın 14 yaşından bu yana peşindeymiş" diyerek Melisa'nın hayatından endişe ettiğini kaydetti.

KIZININ EVLENDİĞİNİ ÖĞRENEN ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çok geçmeden Melisa Varol'u kaçırdığı iddia edilen şahsın annesine ulaşan Müge Anlı, yayına bağladığı Fatma Ceylan'dan ikilinin evlendiğini öğrendi. Kızının evlendiğini duyması üzerine, "Nasıl evlenir bu çocuk? Benim çocuğum daha öğrenci... Nasıl evlenir, nasıl, nasıl?" diyen Hamiyet Varol, sinir krizi geçirdi. Elindeki su şişesini fırlatan ve kendisini yerlere atan acılı annenin tepkisi üzerine canlı yayına bağlanan Fatma Ceylan, telefonu kapattı. Müge Anlı ve ekibinin sakinleştirmeye çalıştığı Hamiyet Varol, kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabaları ile evlenmesini kabul etmedi.

"4 SENEDİR BİRLİKTELİĞİM VAR, ANNEM DE BİLİYOR"

Fatma Ceylan'ın ardından Müge Anlı'nın dakikalar içerisinde bulduğu 18 yaşındaki Melisa Varol da canlı yayına bağlandı. "Annemle babamın konuşmasını istemiyorum. Ben evlendim. Dört senedir birlikteliğim vardı. Annem de haberdardı. Semih'e 32 yaşında diye vermiyor beni peki neden 35 yaşındaki başka birine vermek istedi?" diyerek annesine tepki gösterdi.

"BABAM İLK AŞKIYLA ANNEMİ ALDATIYORDU"

Ailesinin kendisi için hiçbir şey yapmadığını iddia eden Melisa Varol, "Madem çok güzel bir aileydiler de neden babam ilk aşkıyla annemi aldatıyordu. Telefonunda hala mesajları var... Ben bu insanlardan nefret ettim" şeklinde konuştu.

"EĞER YAPTIYSA ALNINDAN ÖPERİM"

Kızının sözleri üzerine şaşkınlık yaşayan Hamiyet Varol, eşinin arkasında durarak "Ben öyle bir şeyi bilmiyorum sen nereden biliyorsun? Eğer yapabildiyse helal olsun. Ben onu alnından öperim" ifadesinde bulundu.

Fatma Ceylan, Semih Ceylan, Müge Anlı, Esenyurt, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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