Kayseri'de Ferhat Göçer konseriyle KışFest başladı - Son Dakika
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Kayseri'de Ferhat Göçer konseriyle KışFest başladı

Kayseri\'de Ferhat Göçer konseriyle KışFest başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığı Türkiye'nin incisi Erciyes'te Türkiye'nin en büyük kar etkinliği KışFest düzenlerken, etkinlik kapsamında yağan kar altında ünlü sanatçı Ferhat Göçer konser verdi.

09.03.2024 16:01  Güncelleme: 16:05
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığı Türkiye'nin incisi Erciyes'te Türkiye'nin en büyük kar etkinliği KışFest düzenlerken, etkinlik kapsamında yağan kar altında ünlü sanatçı Ferhat Göçer konser verdi.

Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dünyanın en prestijli yarışlarından biri olarak kabul edilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu destekleri ile Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından Türkiye'de ilk kez Erciyes'te gerçekleşiyor. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası kapsamında Kayseri'nin zirvesinde gerçekleşen Erciyes KışFest, dev konserler, Dj performansları, eğlenceli yarışlar ve kar oyunları gerçekleşiyor. Bu çerçevede, Türkiye'nin en büyük kar etkinliği KışFest, Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde start aldı. 3 gün sürecek festivalin ilk günü 8 Mart Cuma günü saat 14.00'de DJ FunkyC'nin performansıyla başladı. Saat 15.00'te ise Asude Cemre konseriyle devam etti. KışFest'in ikinci gününde ise Ferhat Göçer Konseri ile devam etti. Sanatçı Ferhat Göçer, Kayseri Erciyes'te sahne alırken, konsere kar yağışına rağmen vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Konserde Ferhat Göçer, sevilen şarkıları seslendirirken, hayranları da şarkılara eşlik edip, sevgi gösterisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Kayseri'de Ferhat Göçer konseriyle KışFest başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Ferhat Göçer konseriyle KışFest başladı - Son Dakika
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