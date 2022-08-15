Sanatçı Metin Işık ile oğlu, komşularına pompalılarla ateş açtı - Son Dakika
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Sanatçı Metin Işık ile oğlu, komşularına pompalılarla ateş açtı

15.08.2022 22:39

Ünlü sanatçı Metin Işık ile oğlu, husumetli oldukları komşularına pompalı tüfeklerle ateş açtı. Olayda 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Metin Işık ve oğlu gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında daha önce husumet olan sanatçı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık'ın komşuları ile tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Metin Işık ve Mustafa Işık, pompalı tüfeklerle komşularına ateş açtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada Mustafa Işık'ın tüfeğinden çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Y.M.S, kulağının arkasına isabet ettiği N.D. ve göğsüne isabet ettiği S.N.M. ağır yaralanırken, saçmalar bacağına isabet eden Y.Y. ve F.D. de hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekipleri, kavgaya karışan sanatçı Metin Işık ve Mustafa Işık'ı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mustafa Işık adli tabiplikte alınan sağlık raporunun ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, sanatçı Metin Işık da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Silahlı saldırı anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sanatçı Metin Işık ve oğlu, husumetli olduğu komşularına kurşun yağdırdı
Sanatçı Metin Işık ve oğlu, husumetli olduğu komşularına kurşun yağdırdı
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Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı Kayseri'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Sanatçı Metin Işık ile oğlu, komşularına pompalılarla ateş açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sanatçı Metin Işık ile oğlu, komşularına pompalılarla ateş açtı - Son Dakika
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