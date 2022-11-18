Şarkılarının ve paylaşımlarının yanı sıra lüks markalardan yaptığı alışverişlerle sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Spor kombiniyle dikkat çeken şarkıcı, sosyal medyada kendisine "Rüküş" diyenlere sessiz kalamadı.
Kombini beğenilmediği için eleştirilen Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "G..ünü başını açarsan cesur! Gazeteciye göre rahat giyindiğim için rüküş. Size göre yaşamıyorum. Oh canım sağ olsun" dedi. Paylaşımıyla kısa sürede gündem olan Akalın, bir kullanıcının "Abla şimdi göbek saldı kendini. Olmazsa bir tane kapalı kıyafet giymez" yorumunu yaptı.
Kullanıcının yorumu karşısında öfkeden deliye dönen şarkıcı, "Ah canım artık anneyim. Affedersin cinsel organımızı da milletin ağzına sokmayalım sahnede ya da sokana cesur diyorsan bana bir şey deme" dedi.
Son Dakika › Magazin › Demet Akalın 'Rüküş' yorumlarına çok sinirlendi! Sosyal medyada açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika