Demet Akalın "Rüküş" yorumlarına çok sinirlendi! Sosyal medyada açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika
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Demet Akalın "Rüküş" yorumlarına çok sinirlendi! Sosyal medyada açtı ağzını yumdu gözünü

18.11.2022 15:29

Kendisine rüküş denmesine çok sinirlenen Demet Akalın, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak tepki gösterdi. Bir takipçisinin "Göbek saldığı için kapalı giyiniyor" yorumuna sinirlenen şarkıcı, "Cinsel organımızı da milletin ağzına sokmayalım" sözleriyle cevap verdi.

Şarkılarının ve paylaşımlarının yanı sıra lüks markalardan yaptığı alışverişlerle sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Spor kombiniyle dikkat çeken şarkıcı, sosyal medyada kendisine "Rüküş" diyenlere sessiz kalamadı.

KIYAFETİNDEN DOLAYI ELEŞTİRİLDİ

Kombini beğenilmediği için eleştirilen Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "G..ünü başını açarsan cesur! Gazeteciye göre rahat giyindiğim için rüküş. Size göre yaşamıyorum. Oh canım sağ olsun" dedi. Paylaşımıyla kısa sürede gündem olan Akalın, bir kullanıcının "Abla şimdi göbek saldı kendini. Olmazsa bir tane kapalı kıyafet giymez" yorumunu yaptı.

"CİNSEL ORGANIMIZI MİLLETİN AĞZINA SOKMAYALIM"

Kullanıcının yorumu karşısında öfkeden deliye dönen şarkıcı, "Ah canım artık anneyim. Affedersin cinsel organımızı da milletin ağzına sokmayalım sahnede ya da sokana cesur diyorsan bana bir şey deme" dedi.

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Son Dakika Magazin Demet Akalın 'Rüküş' yorumlarına çok sinirlendi! Sosyal medyada açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Akalın "Rüküş" yorumlarına çok sinirlendi! Sosyal medyada açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika
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