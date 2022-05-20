Kiğılı'ya "Yılın Uluslararası Giyim Markası" ve "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" - Son Dakika
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Kiğılı'ya "Yılın Uluslararası Giyim Markası" ve "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"

20.05.2022 15:32

Kiğılı'ya "Yılın Uluslararası Giyim Markası" ve "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" Erkek giyiminin köklü markası Kiğılı, Türkiye Marka Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen 6. Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde halk oylamasıyla "Yılın Uluslararası Giyim Markası" ödülünü kazandı.

Kiğılı'ya "Yılın Uluslararası Giyim Markası" ve "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"

İSTANBUL - Erkek giyiminin köklü markası Kiğılı, Türkiye Marka Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen 6. Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde halk oylamasıyla "Yılın Uluslararası Giyim Markası" ödülünü kazandı. Tören kapsamında Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ise "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görüldü. Ödülleri, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem aldı.

Türkiye'nin erkek giyim markası Kiğılı, Türkiye Marka Zirvesi kapsamında bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde halk oylaması sonucunda Yılın Uluslararası Giyim Markası ödülünün sahibi oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel organizasyonunda Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

"Ülkemizin adını dünyanın her yerinde duyurmaya devam edeceğiz"

İş, ekonomi, cemiyet, kültür, sanat ve televizyon dünyasının seçkin isimlerinin yanı sıra 800 üniversite öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirilen töreninde alınan ödüllere dair açıklamalarda bulunan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, "19 Mayıs'a özel gerçekleştirilen bu güzide ödül töreninde üniversiteli gençlerimizle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdullah Kiğılı ile başlayan yolculuğumuzun geleceğe ulaşması, başarıya odaklı gençlerimiz sayesinde gerçekleşecek. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında yaptığımız yatırımlar ve girişimler sonucu Yılın Uluslararası Giyim Markası ödülünü aldığımız için gururluyuz. Şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da yurt dışına gereken değeri verip ülkemizin adını dünyanın her yerinde duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

"1,5 sene içinde yurt dışında 56 mağaza açtık"

"Bu ödülü hak ettiğimizi düşünüyorum" diyen Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, "Uluslararası arenada Türk markası olmak, markalaşmak ve bunun gereğini yerine getirmek hiç kolay değil. 1,5 sene içinde yurt dışında 56 mağaza açtık. 86 franchising mağazamız var. Avrupa'ya e-ticaret üzerinden hizmet vermeyi planladığımız İtalya'da büyük bir depomuz var. Uluslararası havalimanından mağaza açan Türkiye'nin ilk markasıyız. Düsseldorf Havalimanı'nda markamıza ait bir konsept mağazası açtık. Bu Türkiye adına bir ilktir" dedi.

"Modanın kalbine Türk bayrağını diktik"

Abdullah Kiğılı'nın "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" almasını da değerlendiren Suerdem, "Sektörün duayeni ve çok ciddi bir tecrübe sahibi. Biz kendisinin tecrübesiyle teknolojiyi ve hedeflerimizi birleştirdik. Hedeflerimizi yurt dışına, iletişime, modaya koyduk ve doğru yolda gidiyoruz. İtalya'da modanın kalbine Türk bayrağını diktik. Gelişmeye devam edeceğiz. Avrupa Birliği şartlarında e-ticareti ve mağazacılığımızı geliştireceğiz. Hedeflerimiz çok yüksek. Kuzey Afrika, Orta Doğu Uzak Doğu ve Avrupa için plan ve projelerimiz hazır" diye konuştu.

Kiğılı'ya Yılın Uluslararası Giyim Markası ve Yaşam Boyu Başarı Ödülü
Kiğılı'ya Yılın Uluslararası Giyim Markası ve Yaşam Boyu Başarı Ödülü
Kiğılı'ya Yılın Uluslararası Giyim Markası ve Yaşam Boyu Başarı Ödülü
Kiğılı'ya Yılın Uluslararası Giyim Markası ve Yaşam Boyu Başarı Ödülü

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Yılın Erkek Giyim Markası ödülü Kiğılı'nın oldu Yılın Erkek Giyim Markası ödülü Kiğılı'nın oldu Girişimci Özdemir, 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Yaşam Koçu' ödülüne layık görüldü Girişimci Özdemir, 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Yaşam Koçu' ödülüne layık görüldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Kiğılı'ya 'Yılın Uluslararası Giyim Markası' ve 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiğılı'ya "Yılın Uluslararası Giyim Markası" ve "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" - Son Dakika
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