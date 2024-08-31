Kim Kardashian'a benzemek için 1 milyon dolar harcayan influencer, anne olamayacağını açıkladı - Son Dakika
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Kim Kardashian'a benzemek için 1 milyon dolar harcayan influencer, anne olamayacağını açıkladı

Kim Kardashian\'a benzemek için 1 milyon dolar harcayan influencer, anne olamayacağını açıkladı

31 yaşındaki Jennifer Pamplona, aşırı dolgu enjeksiyonları nedeniyle anne olma hayallerinin yıkıldığını açıkladı. Kalça dolgularından kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle bebek sahibi olma şansının düşük olduğunu öğrenen Pamplona, plastik cerrahiye karşı olmadığını ancak bilinçli yapıldığı sürece destek verdiğini belirtti.

31.08.2024 13:55
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İnfluencer ve model olan 31 yaşındaki Jennifer Pamplona, aşırı dolgu enjeksiyonları nedeniyle anne olma hayallerinin yıkıldığını açıkladı. İdolü Kim Kardashian'a benzemek için 1 milyon dolardan fazla harcayan Pamplona, kalça dolgularından kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle bebek sahibi olma şansının düşük olduğunu öğrendi.

Polimetil-metakrilat (PMMA) içeren dolgu maddesinin vücutta yayılması, üreme organlarını etkileyebiliyor. Jennifer'ın vakasını inceleyen Dr. Carlos Rios, durumu "yaşam ve ölüm meselesi" olarak nitelendirdi.

17 yaşından beri 30'dan fazla estetik işlem geçiren Jennifer, 2022'de beden dismorfik bozukluğu teşhisi aldıktan sonra operasyonları bıraktı. Şimdi Kolombiya'da rekonstrüktif cerrahi bekliyor.

Jennifer, "Kısıtlamalarım çok ciddi ve geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Herkes duygusal sağlığına dikkat etseydi, estetik işlemler daha az olurdu. Ancak bilinçli yapıldığı sürece plastik cerrahiye karşı değilim," dedi.

Kim Kardashian'a benzemek için 1 milyon dolar harcayan influencer, anne olamayacağını açıkladı
Kim Kardashian'a benzemek için 1 milyon dolar harcayan influencer, anne olamayacağını açıkladı
Kim Kardashian'a benzemek için 1 milyon dolar harcayan influencer, anne olamayacağını açıkladı
Kim Kardashian'a benzemek için 1 milyon dolar harcayan influencer, anne olamayacağını açıkladı

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Son Dakika Magazin Kim Kardashian'a benzemek için 1 milyon dolar harcayan influencer, anne olamayacağını açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Ramazan Çoban: akıl büyük nimet 30 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Kim Kardashian KİM yaaaaa! 9 0 Yanıtla
  • Yigit Sanli: Bundan doğacak çocukta ne bilim... 7 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin: icardi ye danışın bence o ne yapar eder sizi çocuk sahibi yapar hanimefendi 0 1 Yanıtla
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  • Murat yaman: yazık..o kadar parayı erkeğine harcasa ona ömür boyu kim kardashian a benzetir,ona hep sevgiyle bakardı..)) bu kadar çile çekmesine de gerek kalmazdı. 0 0 Yanıtla

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