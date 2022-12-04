Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı son soruyu açtırmayı başardı - Son Dakika
Üye Girişi

Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı son soruyu açtırmayı başardı

04.12.2022 23:58

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında genç yarışmacı 11. soruyu da bilerek 1 milyon lira değerindeki final sorusunu açtırmayı başardı. Soruya doğru cevap verdiğini gören gencin yüz ifadesi dikkat çekti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner İster'de izleyicilerin nadiren rastladığı anlardan biri yaşandı. Yarışmaya katılan Batu Alıcı isimli genç, 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı.

ATATÜRK'ÜN BOYU, KİLOSU, AYAKKABI NUMARASI SORULDU

1 milyon TL'lik 12. sorunun hemen öncesinde sorulan 400 bin liralık 11. soruda, " Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?" denildi.

Kim Milyoner İster'de ender görülen anlar! 1 milyon TL'lik soruyu açtıran gencin yüz ifadesi görülmeye değer

Sorunun şıkları ise şöyle sıralandı:

A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara

B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara

C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)

D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara

SON SORUYU AÇTIRDI

Soruya doğru yanıt veren Alıcı, 1 milyon TL'lik 12. soruyu açtırdı. Ancak tam bu sırada zilin çalması ile programın sonuna gelindi.

YORUMLAR
500

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı son soruyu açtırmayı başardı - Son Dakika


Son Dakika
23:56 Senegal'i farklı geçen İngiltere çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu
23:46 Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı son soruyu açtırmayı başardı
23:43 Cristiano Ronaldo için çılgın teklif! 200 milyon euroyu da aştılar
23:29 Altın Kelebek kazanan Pınar Deniz'in ödül sonrası yaptığı konuşma dalga konusu oldu
22:49 Suriye'de hareketli saatler! Valilik binasına giren halka güvenlik güçleri ateş açtı
22:52 Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun elini sıkmadığı görüntüler ortaya çıktı
22:36 Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Sakatlık sonrası Arjantin'e gitti
22:33 Polisin çağrısına uymayan cinsel saldırı olayının şüphelisi öldürüldü
22:16 Çıktığı elektrik direğinde yaşamını yitiren gencin cesedini ekipler indirdi
19:47 Güney Afrika'da ayin yapan grup sele kapıldı! 9 kişi ölürken ölürken 15 kişi de kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2022 00:35:29. #1.13#
SON DAKİKA: Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı son soruyu açtırmayı başardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement