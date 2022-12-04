Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner İster'de izleyicilerin nadiren rastladığı anlardan biri yaşandı. Yarışmaya katılan Batu Alıcı isimli genç, 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı.
1 milyon TL'lik 12. sorunun hemen öncesinde sorulan 400 bin liralık 11. soruda, " Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?" denildi.
Sorunun şıkları ise şöyle sıralandı:
A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara
B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara
C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)
D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara
Soruya doğru yanıt veren Alıcı, 1 milyon TL'lik 12. soruyu açtırdı. Ancak tam bu sırada zilin çalması ile programın sonuna gelindi.
Son Dakika › Magazin › Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı son soruyu açtırmayı başardı - Son Dakika