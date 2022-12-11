Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de 20 yaşındaki yarışmacı Batu Alıcı, 11. soruyu da doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı. Ancak tam bu sırada zilin çalması nedeniyle programın sonuna gelinmişti. Programın yeni bölümünün bu akşam yayınlanmasıyla son soru da ortaya çıktı.
Final sorusunda "Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" diye soruldu. Şıklar ise şu şekilde verildi:
Doğru cevabı A şıkkı olan soruyla ilgili 20 yaşındaki yarışmacı yanıttan emin olamadı ve çekilme kararı aldı. Bunun üzerine İmirzalıoğlu, "Peki, devam etseydin hangi şıkkı seçersin?" diye sordu. Bunun üzerine Alıcı, B şıkkı olan Banu Çiçek yanıtını vereceğini söyledi. Doğru cevabın Bala Hatun olduğunu gören genç rahat bir nefes aldı.
1 milyon TL'lik 12. sorunun hemen öncesinde sorulan 400 bin liralık 11. soruda, " Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?" denildi.
Sorunun şıkları ise şöyle sıralandı:
A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara
B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara
C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)
D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara
Son Dakika › Magazin › Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soru açıldı! Yarışmacı yanıtı görünce rahat bir nefes aldı - Son Dakika