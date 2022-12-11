Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soru açıldı! Yarışmacı yanıtı görünce rahat bir nefes aldı

Türkiye bu anlara kilitlendi! İşte Kim Milyoner İster'de 1 milyon liralık soru

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de 20 yaşındaki yarışmacı Batu Alıcı, 11. soruyu da doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı. Ancak tam bu sırada zilin çalması nedeniyle programın sonuna gelinmişti. Programın yeni bölümünün bu akşam yayınlanmasıyla son soru da ortaya çıktı.

İŞTE FİNAL SORUSU

Final sorusunda "Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" diye soruldu. Şıklar ise şu şekilde verildi:

A: Bala Hatun (Doğru yanıt)

B: Banu Çiçek

C: Bamsı Beyrek

D: Bayındır Han

B ŞIKKINI SEÇECEKTİ SEÇECEKTİ

Doğru cevabı A şıkkı olan soruyla ilgili 20 yaşındaki yarışmacı yanıttan emin olamadı ve çekilme kararı aldı. Bunun üzerine İmirzalıoğlu, "Peki, devam etseydin hangi şıkkı seçersin?" diye sordu. Bunun üzerine Alıcı, B şıkkı olan Banu Çiçek yanıtını vereceğini söyledi. Doğru cevabın Bala Hatun olduğunu gören genç rahat bir nefes aldı.

11. SORUDA ATATÜRK'ÜN BOYU, KİLOSU, AYAKKABI NUMARASI SORULDU

1 milyon TL'lik 12. sorunun hemen öncesinde sorulan 400 bin liralık 11. soruda, " Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?" denildi.

Sorunun şıkları ise şöyle sıralandı:

A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara

B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara

C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)

D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara