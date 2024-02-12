Kira yüzünden davalık olan Pucca'ya bir sitem de eski ev sahibi Tuba Ünsal'dan geldi: Evimi mahvetti - Son Dakika
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Kira yüzünden davalık olan Pucca'ya bir sitem de eski ev sahibi Tuba Ünsal'dan geldi: Evimi mahvetti

Aylardır kirasını ödeyemediği için ev sahibiyle davalık olan fenomen yazar Pucca'nın eski ev sahibi oyuncu Tuba Ünsal da isyan etti. Pucca'nın yıllardır kendisinin evinde kiracı olduğunu söyleyen oyuncu, "Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti. Aylarca kira ödemedi" dedi.

12.02.2024 11:47  Güncelleme: 11:57
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Pucca olarak tanınan Selen Pınar Işık'ın ev sahibi, ünlü ismin 16 aydır kira ödemediği ve evini mahvettiğini söyleyerek dava açtı. Ekonomik zorluklar yaşadığını söyleyen Pucca ise evden taşınacağını söyledi. Pucca'nın yıllarca kendi evinde kaldığını söyleyen oyuncu Tuba Ünsal ise yaşadığı mağduriyeti anlatarak sitem etti.

"PUCCA TÜM TRAVMALARIN CEZASINI EVE KESTİİ"

Pucca'nın yıllarca kendi evinde kaldığını ve kirasını ödemediğini söyleyen Tuba Ünsal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle sitem etti: "Burada sessiz kalsam haksızlık olacak. 'Pucca'nın ev sahibiyle davalık olduğu haberlerini gördüm, aylardır kira ödemiyormuş, sonra dava eden ev sahibine hakaretler etmiş. Yıllarca benim evimde kiracımdı Pucca/Pınar. Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı. O zaman bu konunun konuşulmasını istemediğim için sustum sanki tacize uğrayan kadının kendini suçlu hissetmesi gibi... Bugün haberleri görünce yazmak istedim…"

Kira yüzünden davalık olan Pucca'ya bir sitem de eski ev sahibi Tuba Ünsal'dan geldi

PUCCA VE EV SAHİBİ ARASINDA NE OLDU?

Pucca'nın ev sahibi Jale Tuncer, geçtiğimiz günlerde X hesabından ünlü ismi hedef alarak "İyilikten maraz doğdu. İki buçuk yıldır kiracımız olan Pucca, ilk bir yıl kirayı ya eksik ya da geç yatırarak geçirdi. Biz ise uzun zaman bunu önemsemeyip adli süreci çok geç başlattık. Son 16 aydır kira ödemeden evimizde yaşıyor. Eve verilen zararlar da cabası" dedi.

PUCCA'DAN CEVAP: KİRAMI ÖDEMEKTE ZORLUK ÇEKİYORUM

Ev sahibinin iddiasının ardından Instagram'ın kanal kısmından açıklama yapan Pucca, kirasını ödemekte zorlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 1,5 yıldır ekonomik olarak ben değil, ülke olarak zor durumdan geçiyoruz. Hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur. Evet ben de kiramı ödemekte zorluk yaşıyorum milyonlarca insan gibi. Yaşadığım zorlu süreçleri beni takip edenler zaten biliyorlar. Oğlumun başına gelen talihsiz kaza üzerinden kendi yaşadığım ekonomik zorlukların arkasına sığınmak istemiyorum ama zor günlerdi. Tek başıma bunların altından kalkmaya çalışıyorum tökezlesem bile. Süreç mahkemeye taşındığı vakit tek olmadığımı, milyonların aynı sorunları yaşadığını gördüm."

"EVİ BOŞALTIYORUZ, MAHKEME DEVAM EDİYOR"

"Zaten evi boşaltma sürecinde olduğum ve davanın devam ettiği yasal süreçte neden magazin sayfalarında olduğumu anlamış değilim. Haber kanallarının röportaj taleplerini kabul etmiyorum. Oğlum 6 yaşındaki ve zaten yeterince zor günler geçirdik daha fazla psikolojimizin bozulmasına izin vermeyeceğim. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Sizi meşgul ettiğim için kendi adıma özür dilerim.

Kira yüzünden davalık olan Pucca'ya bir sitem de eski ev sahibi Tuba Ünsal'dan geldi
Kira yüzünden davalık olan Pucca\'ya bir sitem de eski ev sahibi Tuba Ünsal\'dan geldi: Evimi mahvetti

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    Yorumlar (1)

  • Ali Yıldız: Eeee söyledin ne oldu şimdi … Al birini vur ötekine… yazık gerçekten yazık … 3 9 Yanıtla
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Tuba Ünsal, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kira yüzünden davalık olan Pucca'ya bir sitem de eski ev sahibi Tuba Ünsal'dan geldi: Evimi mahvetti - Son Dakika


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