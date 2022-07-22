Kişi başı 2500 TL'ye ilk konserini playback veren Merve Boluğur sahnede dansözlük yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kişi başı 2500 TL'ye ilk konserini playback veren Merve Boluğur sahnede dansözlük yaptı

22.07.2022 09:35

Oyunculuktan şarkıcılığa yatay geçiş yapan Merve Boluğur, dün akşam ilk konserini verdi. Biletlerin 2 bin 500 TL olduğu konserde gece boyunca playback yapan Boluğur, bir ara da kalça dansı yaptı. Magazin dünyası son zamanlarda ilginç tavırlarıyla gündem olan Boluğur'un Nişantaşı'ndaki konserini konuşuyor.

Acemi Cadı, Aşk Yeniden, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı projelerde rol alan Merve Boluğur, oyunculuğa ara vererek müzik sektörüne yöneldi. İlk şarkısı 'Şşşttt'i çıkaran oyuncu, dün ilk konserini verdi.

KALÇA DANSI YAPTI

Günlerdir hazırlık yapan Boluğur, dün akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda dinleyicilerle buluştu. Boluğur, ön masaların 2 bin 500 olduğu konserinde gece boyunca playback yaparak ünlü isimlerin şarkılarına eşlik etti. Gazete Magazin sayfasında yer alan videoda ise, sahneye yeşil bir elbiseyle çıkan Boluğur, bir ara kalça dansı yaparken kendinden geçtiği görüldü.

Gece için özel hazırlanan Boluğur, kendisiyle özdeşleşen kırmızı rujunu sürmeyi de ihmal etmedi.

Merve Boluğur, bugün ilk kez sahneye çıkacak! Bilet fiyatı ise duyanları hayrete düşürdü
YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: olmasaydı sinekler, sallamazdı kuyruğunu inekler... allah akıl fikir versin, ne denir başka ?? Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
500
Nişantaşı Üniversitesi sporcuları Avrupa Spor Oyunları'nda şampiyon oldu Nişantaşı Üniversitesi sporcuları Avrupa Spor Oyunları'nda şampiyon oldu İstanbul Nişantaşı Üniversitesi masa tenisinde 3 yıldır Avrupa şampiyonu İstanbul Nişantaşı Üniversitesi masa tenisinde 3 yıldır Avrupa şampiyonu

Merve Boluğur, Nişantaşı, cadı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kişi başı 2500 TL'ye ilk konserini playback veren Merve Boluğur sahnede dansözlük yaptı - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Malatya'da taleplere yetişemeyen esnaf, otomobiline karşılık kayısı takas etme kararı aldı! Şaşkına çeviren teklifler geldi
10:31 Gazeteci Cem Küçük'ten 'döviz' eleştirisi yapan Birce Akalay'a salvo: Böyle konuşanların kariyeri bitti
10:28 Ünlü isimleri forma tanıtımına çağıran Fenerbahçe'den 24 saatte akılalmaz satış! Tanesinin fiyatı dudak uçuklattı
10:19 Dedikodu yüzünden kanlı kavga! Komşusunu delik deşik etti
10:19 Sadettin Saran'dan 'eğitimde acil reform' mesajı: Bir milletin yok edilmesi için bomba ve füzeler şart değil
09:56 Aynı uçuruma ikinci kez devrilen sürücü bu kez can verdi
09:46 Yük taşıyan at, sıcaklığa dayanamayarak fenalaştı
09:35 Kişi başı 2500 TL'ye ilk konserini playback veren Merve Boluğur sahnede dansözlük yaptı
09:29 100 milyonu aşkın kişiyi çok kötü etkileyebilir! ABD'yi de sıcak vurdu
09:12 Kongre baskını olurken Donald Trump'ın televizyon izlediği duyuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 10:41:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kişi başı 2500 TL'ye ilk konserini playback veren Merve Boluğur sahnede dansözlük yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement