Kısmetse Olur yarışmasından diskalifiye olan Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çiftinin birliktelikleri sona erdi - Son Dakika
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Kısmetse Olur yarışmasından diskalifiye olan Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çiftinin birliktelikleri sona erdi

25.03.2023 13:12

Kısmetse Olur'dan diskalifiye edildikten sonra ilişki yaşamayı sürdüren Aybüke Çangal ile Tolga Kandemir çifti ayrılık kararı aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık kararını açıklayan Çangal, "Bir süredir olan beraberliğim karşılıklı saygı çerçevesinde bitmiştir. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

YouTube kanalında yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasında tanışan TikTok fenomeni 21 yaşındaki Aybüke Çangal ile 24 yaşındaki Tolga Kandemir, aşk yaşamaya başladı. Çekimlere katılmak istemedikleri için yarışmadan diskalifiye edilen çift, ilişkilerine devam etti. Yaptıkları romantik paylaşımlarla dikkat çeken ikiliden kötü haber geldi.

İLİŞKİLERİ BİTTİ

Sık sık sosyal medya üzerinden yayınlar yapan ve sürekli aşk pozlarını paylaşan çift yollarını ayırdı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık kararını duyuran Aybüke Çangal, "Bu açıklamayı hak ettiğinizi düşünüyorum. Bir süredir olan beraberliğim karşılıklı saygı çerçevesinde bitmiştir. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Aybüke daha sonra Tolga ile olan tüm fotoğrafları sildi. Fotoğrafları silmeyen Tolga Kandemir ise ayrılık kararıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Kısmetse Olur'dan diskalifiye edilen Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çifti ayrıldı

KSIMETSE OLUR'DAN DİSKALİFİYE OLDULAR

Kısmetse Olur evinde diğer yarışmacılarla sorun yaşayan Aybüke ve Tolga, çekimlere katılmak istemedikleri için yarışmadan diskalifiye edildi. Konuyla ilgili konuşan yarışmanın sunucusu Öykü Serter, "Maalesef geçerli bir mazeret bildirmedikleri halde çekime katılmayacaklarını bildiren Tolga ve Aybüke yarışma kuralları gereği yarışmadan diskalifiye edilmiştir" demişti.

"ARAMIZDAKİ AŞKA ORADA DEVAM ETMEK İSTEMEDİK"

Yarışmadan ayrıldıktan sonra canlı yayın açarak diskalifiye edilmeleriyle ilgili konuşmuştu. Kandemir konuyla ilgili "Aramızda büyük bir aşk vardı, bunu orada devam ettirmek istemedik, dışarıda daha güzel yaşayacağımızı düşündük ve bilerek çıktık" derken Aybüke Çangal da "Bu yüzde yüz içerideki yarışmacıların zorbalığıyla alakalı bir durum değil. Biz zaten onlarla baş edebiliyorduk, yine baş edebilirdik ama benim sevgilimin orada gururu kırılıyordu. Biz yan yanayız ve bir ilişkimiz var, benim adım orada başkasıyla geçiriliyordu, halbuki böyle bir şey yok, bu sosyal medya algılarıyla olan bir şey" şeklinde konuşmuştu.

Kısmetse Olur'dan diskalifiye edilen Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çifti ayrıldı
Kısmetse Olur'dan diskalifiye edilen Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çifti ayrıldı
Kısmetse Olur'dan diskalifiye edilen Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çifti ayrıldı
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Kısmetse Olur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kısmetse Olur yarışmasından diskalifiye olan Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir çiftinin birliktelikleri sona erdi - Son Dakika


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