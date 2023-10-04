Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile görüntülendi, her gören babaya benzetti

Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer ile evlenmiş 2022'de de ilk çocuğunu kucağına almıştı. Aile yaşantısını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün oğlu Kurt Efe ile görüntülendi. Minik Kurt Efe ise babasına benzetildi.

"GELECEĞİN KIVANÇ'I"

2. Sayfa'da yer alan habere göre, kucağına aldığı oğluyla hastane çıkışı görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, soruları yanıtsız bırakarak aracına yöneldi. Babasının kucağında görüntülenen minik Kurt Efe ise sarı saçlarıyla kendine hayran bıraktı. Kurt Efe'yi gören birçok sosyal medya kullanıcısı ise "Aynı babası gibi" yorumunu yaptı.