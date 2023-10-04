Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile görüntülendi, her gören babaya benzetti - Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile görüntülendi, her gören babaya benzetti

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile görüntülendi, her gören babaya benzetti
Son Güncelleme: 04.10.2023 14:04

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün oğlu Kurt Efe ile hastane çıkışı görüntülendi. Sarı saçlarıyla dikkat çeken Kurt Efe'yi görenler ise baba Tatlıtuğ'a benzetti.

Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer ile evlenmiş 2022'de de ilk çocuğunu kucağına almıştı. Aile yaşantısını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün oğlu Kurt Efe ile görüntülendi. Minik Kurt Efe ise babasına benzetildi.

"GELECEĞİN KIVANÇ'I"

2. Sayfa'da yer alan habere göre, kucağına aldığı oğluyla hastane çıkışı görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, soruları yanıtsız bırakarak aracına yöneldi. Babasının kucağında görüntülenen minik Kurt Efe ise sarı saçlarıyla kendine hayran bıraktı. Kurt Efe'yi gören birçok sosyal medya kullanıcısı ise "Aynı babası gibi" yorumunu yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile görüntülendi, her gören babaya benzetti
Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile görüntülendi, her gören babaya benzetti
Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile görüntülendi, her gören babaya benzetti
Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile görüntülendi, her gören babaya benzetti
Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile görüntülendi, her gören babaya benzetti

Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Aile, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile görüntülendi, her gören babaya benzetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile görüntülendi, her gören babaya benzetti - Son Dakika
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