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Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisinde Polat ailesine gönderme! Dilan, gözaltına alınmadan saatler önce cevap verdi: Çok yazık - Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisinde Polat ailesine gönderme! Dilan, gözaltına alınmadan saatler önce cevap verdi: Çok yazık

Son Güncelleme: 01.11.2023 08:56

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol olduğu Aile dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Engin ve Dilan Polat ailesi hakkındaki vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddiasına gönderme yapıldı. Gözaltına alınmadan saatler önce sahne için tepki gösteren Dilan Polat ''Çok yazık, Allah bildiği gibi yapsın'' dedi.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ başrolü paylaştığı Aile dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde haftalardır gündemden düşmeyen Engin ve Dilan Polat çifti hakkındaki iddialara gönderme yapıldı. Bu sabaha karşı gözaltına alınan Dilan Polat'ın evine yapılan baskından önce dizideki sahneye yorum yaptığı ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaları bir kez daha reddeden Polat, "Çok yazık, hayatımızda dahil olmayan şeyler" ifadelerini kullandı.

"PARANIZI İNSANLARIN GÖZÜNE SOKMAYIN"

Tatlıtuğ'un oynadığı Aslan rolü, iş yaptığı adamlara "Altın, pırlanta, yakut, zümrüt, elmas... Bunlara yönelin, bunlarda KDV yok. Bir de postları da mail order'dan çektin mi, yokuş aşağı... Kıyak iş. Moda bunlar bu aralar. Ama bak, sizi sosyal medya hesaplarınızdan takip ediyorum. Siz niye öyle yapıyorsunuz ki? Ben anlamadım. Paranızı insanların gözüne sokmayın. Olan var olmayan var. Aç var açıkta olan var. Güzel videolar koyun, ağlak videolar koyun, sonra sıkıntıya düşmeyin" diyor.

DİLAN POLAT'TAN YORUM: ÇOK YAZIK

Instagram'da kısa sürede yayılan sahneyi gören Dilan Polat ise sessiz kalamadı. Günlerdir hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Polat, sahne için "Yazık çok yazık. Hem de hayatımızda dahil olmayan şeyler ile suçlanıp dizi çekiliyor. Allah bildiği gibi yapsın" dedi.

BASKINLA GÖZALTINA ALINDILAR

Dilan Polat, eşi ve kardeşinin de olduğu 30 kişi sabaha karşı düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi. Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

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Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisinde Polat ailesine gönderme! Dilan, gözaltına alınmadan saatler önce cevap verdi: Çok yazık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisinde Polat ailesine gönderme! Dilan, gözaltına alınmadan saatler önce cevap verdi: Çok yazık - Son Dakika
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