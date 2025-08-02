Türkiye'nin en tanınan oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ'un şöhrete uzanan yolculuğu, tesadüflerin ve dönüm noktalarının iç içe geçtiği sıra dışı bir hikâyeye dayanıyor. Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983'te Adana'da dünyaya geldi. Annesi Edirneli, babası ise Boşnak kökenli bir Adanalıydı. Beş çocuklu bir ailenin ferdi olan Tatlıtuğ, eğitimine Adana'daki Yenice Özel Çağ Lisesi'nde devam etti.
Hayatının ilk büyük kırılma noktası, babası Erdem Tatlıtuğ'un geçirdiği kalp ameliyatı oldu. Ailesinin geçimini sağlayan babasının sağlık sorunları nedeniyle 1997 yılında İstanbul'a taşındılar. Bu taşınma, Kıvanç'ın hem bireysel gelişimi hem de kariyer rotası açısından yeni bir dönemin başlangıcıydı.
İstanbul'da yaşarken de spor tutkusu azalmadı. Basketbol, hayatının merkezindeydi. Ülkerspor'dan aldığı teklifle profesyonelliğe adım attı. Kulüpte iki yıl forma giydi. Ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde de birer sezon yer aldı. Geleceğini sporcu olarak inşa etmeyi hedefliyordu. Ancak genç yaşta yaşadığı sakatlık, bu hayali yarım bıraktı.
Basketbola veda etmek zorunda kaldığında yolu bu kez podyumla kesişti. Annesi, bir market vitrininde gördüğü mankenlik ilanıyla oğlunun kaderini değiştirdi. Kıvanç'ın bir fotoğrafını ajansa gönderen anne Tatlıtuğ, oğlunun farklı bir yeteneğini ortaya çıkardı.
İlk başta sadece bir deneme olarak başlayan modellik, kısa sürede profesyonel bir yön kazandı. Tatlıtuğ, ajanslarla çalışmaya başladı ve podyum dünyasında dikkat çeken bir isim haline geldi. İki yıl süren modellik deneyimi boyunca birçok teklif aldı.
2002 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birincilik elde etti. Bu başarı, onun sadece mankenlikte değil, ilerleyen yıllarda ekranların da vazgeçilmez yüzü olacağının sinyallerini verdi.
Son Dakika › Magazin › Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatı bir vitrin ilanıyla değişti - Son Dakika
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