Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatı bir vitrin ilanıyla değişti - Son Dakika
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Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatı bir vitrin ilanıyla değişti

Kıvanç Tatlıtuğ\'un hayatı bir vitrin ilanıyla değişti
02.08.2025 13:03
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Türk yapımlarının aranan ismi Kıvanç Tatlıtuğ'un yıldız olma yolculuğu, Adana'da başlayan bir basketbol serüveniyle başladı. Geçirdiği sakatlık sonrası modellik dünyasına adım atan Tatlıtuğ'un kaderi, annesinin fark ettiği bir ilanla tamamen değişti.

Türkiye'nin en tanınan oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ'un şöhrete uzanan yolculuğu, tesadüflerin ve dönüm noktalarının iç içe geçtiği sıra dışı bir hikâyeye dayanıyor. Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983'te Adana'da dünyaya geldi. Annesi Edirneli, babası ise Boşnak kökenli bir Adanalıydı. Beş çocuklu bir ailenin ferdi olan Tatlıtuğ, eğitimine Adana'daki Yenice Özel Çağ Lisesi'nde devam etti.

BABASI HASTALANINCA HAYATLARI DEĞİŞTİ

Hayatının ilk büyük kırılma noktası, babası Erdem Tatlıtuğ'un geçirdiği kalp ameliyatı oldu. Ailesinin geçimini sağlayan babasının sağlık sorunları nedeniyle 1997 yılında İstanbul'a taşındılar. Bu taşınma, Kıvanç'ın hem bireysel gelişimi hem de kariyer rotası açısından yeni bir dönemin başlangıcıydı.

İLK HAYALİ BASKETBOLDU

İstanbul'da yaşarken de spor tutkusu azalmadı. Basketbol, hayatının merkezindeydi. Ülkerspor'dan aldığı teklifle profesyonelliğe adım attı. Kulüpte iki yıl forma giydi. Ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde de birer sezon yer aldı. Geleceğini sporcu olarak inşa etmeyi hedefliyordu. Ancak genç yaşta yaşadığı sakatlık, bu hayali yarım bıraktı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatı bir vitrin ilanıyla değişti

HAYATI BİR VİTRİN İLANIYLA YÖN DEĞİŞTİRDİ

Basketbola veda etmek zorunda kaldığında yolu bu kez podyumla kesişti. Annesi, bir market vitrininde gördüğü mankenlik ilanıyla oğlunun kaderini değiştirdi. Kıvanç'ın bir fotoğrafını ajansa gönderen anne Tatlıtuğ, oğlunun farklı bir yeteneğini ortaya çıkardı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatı bir vitrin ilanıyla değişti

MODELLİK KARİYERİ HIZLA YÜKSELDİ

İlk başta sadece bir deneme olarak başlayan modellik, kısa sürede profesyonel bir yön kazandı. Tatlıtuğ, ajanslarla çalışmaya başladı ve podyum dünyasında dikkat çeken bir isim haline geldi. İki yıl süren modellik deneyimi boyunca birçok teklif aldı.

BEST MODEL BİRİNCİLİĞİYLE YILDIZLAŞTI

2002 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birincilik elde etti. Bu başarı, onun sadece mankenlikte değil, ilerleyen yıllarda ekranların da vazgeçilmez yüzü olacağının sinyallerini verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ, Basketbol, Magazin, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatı bir vitrin ilanıyla değişti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Gülçiçek Işık:
    salakmısınız ya habere bak beni işe alın tecrübesiz olarak daha iyi haberler çıkarırım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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