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Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinin yayın durdurma kararına isyan etti - Son Dakika
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Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinin yayın durdurma kararına isyan etti

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, RTÜK'ün verdiği yayın durdurma cezası sonucu yayınlanamadı. Deniz, karara isyan ederek "İçinde bulunduğum en ahlaklı iş" dedi.

11.01.2024 - 07:44,  Güncelleme: 07:49
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Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolünü paylaştığı FOX TV'nin iddialı dizisi Kızıl Goncalar, yayınlandığı ilk bölümden itibaren tepkilerin odağı oldu. Gelen eleştirileri değerlendiren RTÜK ise dizi ve kanala idare para cezası ile 2 yayın durdurma cezası verdi. Kızıl Goncalar'ın son bölümü de İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesinin RTÜK'ün verdiği yayın durdurma kararını onaylaması sonrası yayınlanamadı. Özcan Deniz de verilen karara isyan etti.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla içinde bulundukları duruma veryansın eden Deniz, "Ahlak bekçisi değilim. Lakin kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorken, dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş. Hem de ahlaksızlık denizinin içinden cımbızlanarak. 22 Ocak'ta yeniden ekranlardayız" dedi.

Kızıl Goncalar dizisi RTÜK cezasından dolayı yayınlanmayan Özcan Deniz isyan etti: Kariyerimin en ahlaklı işi
Kızıl Goncalar dizisi RTÜK cezasından dolayı yayınlanmayan Özcan Deniz isyan etti: Kariyerimin en ahlaklı işi
Kızıl Goncalar dizisi RTÜK cezasından dolayı yayınlanmayan Özcan Deniz isyan etti: Kariyerimin en ahlaklı işi
Kızıl Goncalar dizisi RTÜK cezasından dolayı yayınlanmayan Özcan Deniz isyan etti: Kariyerimin en ahlaklı işi
Kızıl Goncalar dizisi RTÜK cezasından dolayı yayınlanmayan Özcan Deniz isyan etti: Kariyerimin en ahlaklı işi
Kızıl Goncalar dizisi RTÜK cezasından dolayı yayınlanmayan Özcan Deniz isyan etti: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinin yayın durdurma kararına isyan etti
YORUMLAR (2)
  • Biyo Art: Bu diziyi ülkemizde istemiyoruz Yanıtla 4 17
  • Ethem Çetim : Niye istemiyorsun cemaatleri övmedikleri için mi ?? 15 Temmuzda gördük cemaati... Aynı dizide olduğu gibi cemaat hocalarına millet bir süre sonra tapmaya başlıyor ve sonuç ... Cemaatin başındaki o çevresindeki kitleyi her türlü kullanıyor. 0 0

Kızıl Goncalar, Özcan Deniz, Televizyon, Magazin, Son Dakika

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