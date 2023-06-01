Kızılcık Şerbeti'nin 28. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Pembe, Alev ve Abdullah'ı yakalıyor - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nin 28. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Pembe, Alev ve Abdullah'ı yakalıyor

01.06.2023 17:09

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yarın akşam yayınlanacak olan 28. bölümünden 3. fragman geldi. Pembe, yakınlaşmalarından rahatsız olduğu eşi Abdullah ile Alev'i odada samimi şekilde yakalıyor.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Barış Kılıç, Serkan Tınmaz, Ceren Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, yarın akşam 28. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin merakla beklenen bölümünden 3. fragman da izleyicilerin beğenisine sunuldu.

PEMBE, ALEV'İN SAATİNİ GÖRÜYOR

Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanında Nursema ve Umut evleniyor. Çiftin nikah şahitleri ise Doğa ve Alev oluyor. Takı töreninde Abdullah ve Pembe kızlarına altın kemer takarken evliliğe onay vermeyen Umut'un babası oğluna çeyrek altın takıyor. Abdullah'ın Alev'e hediye ettiği saati gören Pembe, "Saatiniz de çok güzelmiş" diyor. Alev de Abdullah'ın yanında Pembe'ye "Benim için çok kıymetli, önemli biri aldı" yanıtını veriyor.

Kızılcık Şerbeti'nin 28. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Pembe, Alev ve Abdullah'ı yakalıyor

PEMBE, ALEV VE ABDULLAH'I GÖRÜYOR

Nikahın ardından bir odaya giden Alev, kolyesini takmaya çalışırken Abdullah "Müsaade edin, ben yardım edeyim" diyerek kolyeyi takmaya çalışıyor. İkiliyi yalnız ve samimi bir şekilde gören Pembe "Ne oluyor burada" diyerek hesap soruyor.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden kareler...

Kızılcık Şerbeti'nin 28. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Pembe, Alev ve Abdullah'ı yakalıyor
Kızılcık Şerbeti'nin 28. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Pembe, Alev ve Abdullah'ı yakalıyor
Kızılcık Şerbeti'nin 28. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Pembe, Alev ve Abdullah'ı yakalıyor
Kızılcık Şerbeti'nin 28. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Pembe, Alev ve Abdullah'ı yakalıyor
Kızılcık Şerbeti'nin 28. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Pembe, Alev ve Abdullah'ı yakalıyor
Kızılcık Şerbeti'nin 28. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Pembe, Alev ve Abdullah'ı yakalıyor
Kızılcık Şerbeti'nin 28. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Pembe, Alev ve Abdullah'ı yakalıyor
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Kızılcık Şerbeti, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'nin 28. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Pembe, Alev ve Abdullah'ı yakalıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'nin 28. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Pembe, Alev ve Abdullah'ı yakalıyor - Son Dakika
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