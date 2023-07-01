Kızılcık Şerbeti Yönetmeni Ketche, Oyuncuları İçin 'Defolu' Benzetmesi Yaptı - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti Yönetmeni Ketche, Oyuncuları İçin 'Defolu' Benzetmesi Yaptı

01.07.2023 12:14

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin yönetmeni Ketche, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ketche, bazı oyuncular için 'defolu' benzetmesi yaparak kendilerini geliştirmelerini önerdi. Ayrıca yönetmen, Netflix'in 'Sen Büyümeye Bak' projesinde yönetmenlik yapacak ve eylül ayında 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin çekimlerine başlayacak.

Show TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü reyting rekoru kıran Kızılcık Şerbeti'nin yönetmeni Ketche (Hakan Kırvavaç), kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ketche, isim vermeden bazı oyuncular için "defolu" benzetmesi yaptı.

"BOL BOL SESLİ KİTAP OKUMALARINI ÖNERİRİM"

Bazı oyunculara kendilerini geliştirmeleri için öneride bulunan ünlü yönetmen, "İşlere biraz bakıyorum da; ne dediğini anlayamadığım ne çok (defolu) oyuncu var. Tatilde bol bol sesli kitap okumalarını öneririm. Pek tabii kendilerini geliştirmek ve kalıcı olmak istiyorlarsa… Öğrenmenin ilk kuralı bilmediğini kabul etmektir… İyi tatiller…" dedi.

Kızılcık Şerbeti'nin yönetmeni Hakan Kırvavaç'tan 'defolu oyuncu' çıkışı! İsim vermeden öneride bulundu

EYLÜL AYINDA ÇEKİMLERE BAŞLAYACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ketche, 24 Temmuz'da Netflix'in Kaan Urgancıoğlu, Melisa Aslı Pamuk ve Mert Ege Ak'ın başrol oynayacağı devam filmi "Sen Büyümeye Bak" projesinde yönetmen koltuğuna oturacak. Yönetmen eylül ayında ise 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin çekimlerine başlayacak.

Kızılcık Şerbeti'nin yönetmeni Hakan Kırvavaç'tan 'defolu oyuncu' çıkışı! İsim vermeden öneride bulundu
Kızılcık Şerbeti'nin yönetmeni Hakan Kırvavaç'tan 'defolu oyuncu' çıkışı! İsim vermeden öneride bulundu
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Kızılcık Şerbeti, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti Yönetmeni Ketche, Oyuncuları İçin 'Defolu' Benzetmesi Yaptı - Son Dakika


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