Kızılcık Şerbeti Yönetmeni Ketche, Oyuncuları İçin 'Defolu' Benzetmesi Yaptı

Show TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü reyting rekoru kıran Kızılcık Şerbeti'nin yönetmeni Ketche (Hakan Kırvavaç), kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ketche, isim vermeden bazı oyuncular için "defolu" benzetmesi yaptı.

"BOL BOL SESLİ KİTAP OKUMALARINI ÖNERİRİM"

Bazı oyunculara kendilerini geliştirmeleri için öneride bulunan ünlü yönetmen, "İşlere biraz bakıyorum da; ne dediğini anlayamadığım ne çok (defolu) oyuncu var. Tatilde bol bol sesli kitap okumalarını öneririm. Pek tabii kendilerini geliştirmek ve kalıcı olmak istiyorlarsa… Öğrenmenin ilk kuralı bilmediğini kabul etmektir… İyi tatiller…" dedi.

EYLÜL AYINDA ÇEKİMLERE BAŞLAYACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ketche, 24 Temmuz'da Netflix'in Kaan Urgancıoğlu, Melisa Aslı Pamuk ve Mert Ege Ak'ın başrol oynayacağı devam filmi "Sen Büyümeye Bak" projesinde yönetmen koltuğuna oturacak. Yönetmen eylül ayında ise 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin çekimlerine başlayacak.