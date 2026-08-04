Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'inden Direk Dans Performansı - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'inden Direk Dans Performansı

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Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakteriyle hafızalara kazınan Selin Türkmen, direk dans dersinden paylaştığı video ile dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Çimen karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Selin Türkmen, oyunculuk kariyerinin yanı sıra farklı alanlara olan ilgisiyle de dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'inden Direk Dans Performansı

Dizideki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde hukuk fakültesinden mezun olarak eğitim hayatında da önemli bir başarıya imza atmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'inden Direk Dans Performansı

Selin Türkmen, bu kez direk dans dersinden paylaştığı video ile dikkat çekti. Stüdyoda antrenman yaptığı anları yayınlayan oyuncu, paylaşımına "3. ders" notunu ekledi. 

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'inden Direk Dans Performansı

Güç, denge ve esneklik gerektiren direk dans çalışmalarını sürdüren Türkmen'in hareketleri ilgi görürken, Kızılcık Şerbeti ile tanınan genç oyuncunun yeni hobisi de dikkat çekti.

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Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'inden Direk Dans Performansı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ibrahim çetin ibrahim çetin:
    eco içerde olmasa viziten artardı 1 0 Yanıtla
  • bayram cevik bayram cevik:
    Oynadığı diziye bakınca yaptığı normallllll geliyr 1 0 Yanıtla
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