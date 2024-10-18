Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette kadın cinayetleriyle ilgili yöneltilen bir soruya cevap vermemesi üzerine eleştiri oklarını üzerine çeken Şevval Sam, bu kez 2 saatlik bir konser için belediyeden alacağı para ile gündeme geldi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Şevval Sam ile anlaşan Konak Belediyesi'nin 2 saatlik konser için ünlü sanatçıya 5 milyon 300 bin TL ödeme yapacağı öne sürüldü.
Belgesi de yayınlanan konuyla ilgili taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada duruma tepki gösterenlerin yaptıkları yorumlardan bazıları şunlar;
- Fakire verin desek yük olur herkese...
- İşte İzmir'in bütün problemlerini çözecek o mükemmel proje...
- İnsanları mutlu etmek veya eğlendirmek yanlış bir şey değildir de bu hayat pahalılığında bu tür pahalı organizasyonlardan kesinlikle kaçınmak gerekmez mi?
- Arıtma yapsanız bu parayla...
- Hiç birinizin diğerinden farkı yok. Herkes cebini doldurmanın peşinde...
Son Dakika › Magazin › Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek - Son Dakika
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