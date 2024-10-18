Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek - Son Dakika
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Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek

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Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

18.10.2024 12:12  Güncelleme: 13:01
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Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette kadın cinayetleriyle ilgili yöneltilen bir soruya cevap vermemesi üzerine eleştiri oklarını üzerine çeken Şevval Sam, bu kez 2 saatlik bir konser için belediyeden alacağı para ile gündeme geldi.

2 SAATE 5 MİLYON TL

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Şevval Sam ile anlaşan Konak Belediyesi'nin 2 saatlik konser için ünlü sanatçıya 5 milyon 300 bin TL ödeme yapacağı öne sürüldü.

Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek

BELGE DE YAYINLADILAR

Belgesi de yayınlanan konuyla ilgili taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada duruma tepki gösterenlerin yaptıkları yorumlardan bazıları şunlar;

- Fakire verin desek yük olur herkese...

- İşte İzmir'in bütün problemlerini çözecek o mükemmel proje...

- İnsanları mutlu etmek veya eğlendirmek yanlış bir şey değildir de bu hayat pahalılığında bu tür pahalı organizasyonlardan kesinlikle kaçınmak gerekmez mi?

- Arıtma yapsanız bu parayla...

- Hiç birinizin diğerinden farkı yok. Herkes cebini doldurmanın peşinde...

Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam\'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek

Konak Belediyesi, Şevval Sam, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (71)

  • Muammer Falan:
    Yazık günah ya konser sonrası şevval hanım kadehini tokuştururken durumu olmayan halk sabah çocuğun beslenmesine ne koyucaz diye düşünücek ülkede o kadar sma hastası lösemeli çocuk varken o verilen para haramdır bence 307 6 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    O parayı alabilmek için ömür boyu eğitim alıyor kolay mı zannediyosunuz siz herkes sanatçı olamaz hak ediyolar daha fazlası verilmesi lağzım . 10 296 Yanıtla
    Ersin Çetinkaya:
    Bir git işine be yıllarca eğitim alıyormuş görende atomu parçalıyor sanacak o denli eğitim almış 41 0
    Ercan Dönmez:
    insanlar 1500 liraya gün boyu hammalık yapıyor sen ne konuşuyon lan 36 0
    Secil Turgut:
    Şevval Sam'ın müzikle alakalı bir eğitimi yok, karadüzen söylüyor. Sesi güzel ama ömür boyu eğitim almamış. 28 0
    Selman Caba:
    sen konuşma mert 11 0
    Emir Arslan:
    o yüzden annen sanatçı baban saatçi sen ise saf 8 1
    Bülent Gökçe:
    lağzım dimi 6 0
  • Mauro Sicardi:
    ne aptal bir ülkeyiz 247 2 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Şunlara boşa para dökeceğinize sma hastası çocuklara yardım edin sevaba girin 201 0 Yanıtla
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