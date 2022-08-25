İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen, Twitter'da infial oluşturdu: Tutuklansın

Gökbakar'ın sözlerine Gökçek'in yorumu çok sert oldu: Biri yüzünü dağıtır

3 kızı ve karısını uykularında pompalıyla öldürmüştü! Eşiyle kavga etme sebebi belli oldu

Şarkıcı Gülşen'in nisan ayında verdiği bir konserde söyledikleri gündeme bomba gibi düştü. Sahnede bir kişi hakkında konuşan Gülşen, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" sözleri adeta sosyal medyayı sarstı.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı Türk Ceza Kanununun 216. maddesinde yer alan "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Savcılıkça yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi.

"GÜLŞEN TUTUKLANSIN" ETİKETİYLE TEPKİ YAĞIYOR

Gülşen'in tek bir kişi üzerinden tüm İmam Hatiplileri hedef almasının yanlış olduğunu dile getirilirken, "GülşenTutuklansın" etiketi Twitter'da birinci sıraya yerleşti. Gülşen'e tepki gösteren binlerce kullanıcı, "Bunun hesabı sorulsun", "Toplumun sinir uçlarını kaşıyor" ve "Böyle sanatçılar istemiyoruz" yorumunu yaptı.

İşte Gülşen için yapılan bazı yorumlar...