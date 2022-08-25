İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen, Twitter'da infial oluşturdu: Tutuklansın - Son Dakika
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İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen, Twitter'da infial oluşturdu: Tutuklansın

25.08.2022 08:59

Sahnede LGBT bayrağı açtığı için tepki gösteren bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözlerini sarf eden Gülşen, Twitter'da büyük tepki çekti. "Gülşen tutuklansın" etiketi altında paylaşımlarda bulunan kullanıcılar, "Hesap vereceksin, böyle sanatçılar istemiyoruz" yorumlarında bulundu.

Şarkıcı Gülşen'in nisan ayında verdiği bir konserde söyledikleri gündeme bomba gibi düştü. Sahnede bir kişi hakkında konuşan Gülşen, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" sözleri adeta sosyal medyayı sarstı.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı Türk Ceza Kanununun 216. maddesinde yer alan "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Savcılıkça yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi.

İmam hatip çıkışıyla Twitter'ın gündemine oturan Gülşen'e tepki yağıyor: Tutuklansın

"GÜLŞEN TUTUKLANSIN" ETİKETİYLE TEPKİ YAĞIYOR

Gülşen'in tek bir kişi üzerinden tüm İmam Hatiplileri hedef almasının yanlış olduğunu dile getirilirken, "GülşenTutuklansın" etiketi Twitter'da birinci sıraya yerleşti. Gülşen'e tepki gösteren binlerce kullanıcı, "Bunun hesabı sorulsun", "Toplumun sinir uçlarını kaşıyor" ve "Böyle sanatçılar istemiyoruz" yorumunu yaptı.

İşte Gülşen için yapılan bazı yorumlar...

İmam hatip çıkışıyla Twitter'ın gündemine oturan Gülşen'e tepki yağıyor: Tutuklansın
İmam hatip çıkışıyla Twitter'ın gündemine oturan Gülşen'e tepki yağıyor: Tutuklansın
Seren Serengil'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e sert tepki: Bu çok ağır bir ithamdır derhal özür dilemelidir İmam Hatiplilerle ilgili sözleri tepki toplayan ünlü şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı Sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen'den İmam Hatipliler hakkında tepki toplayan sözler
YORUMLAR
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Seren Serengil'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e sert tepki: Bu çok ağır bir ithamdır derhal özür dilemelidir Seren Serengil'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e sert tepki: Bu çok ağır bir ithamdır derhal özür dilemelidir Bakan Nebati: 'Nesillerin refahı için durmadan çalışmaya devam' Bakan Nebati: 'Nesillerin refahı için durmadan çalışmaya devam'

Twitter, Gülşen, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen, Twitter'da infial oluşturdu: Tutuklansın - Son Dakika
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