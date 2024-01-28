\'\'Konserlerim engelleniyor\'\' diyen Aleyna Tilki, günler sonra sahneye çıkıp mini elbisesiyle dans etti

Ses tellerinden geçirdiği rahatsızlık sonrası yaptığı bir açıklama sahnelerinin engellenmeye çalıştığını ileri sürerek sitem eden Aleyna Tilki, dün akşam Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Bir otelde konser veren şarkıcı, kıyafeti ve dansıyla da adından söz ettirdi.

HEM SÖYLEDİ HEM OYNADI

Konser öncesi imaj değiştirerek yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestiren şarkıcı, pembe mini bir elbise tercih etti. Spor ayakkabı ile sahneye çıkan Tilki, bir ara kendisini şarkının ritmine kaptırarak dans etti. Tilki, süper mini elbisesiyle dans ederken frikik vermemek için de şort giyerek önlem aldı.

"SAHNELERİM İPTAL EDİLİYOR, BAZI YERLERDEN BANLANDIM"

23 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda müzik sektöründeki bazı popüler isimlerin yoluna taş koyduğunu iddia ederek şunları söylemişti: "Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar.

Beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar. Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var, o da ait olduğum yerde şarkı söylemek!"