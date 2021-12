Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor

Hasan Can Kaya'nın sunumuyla yayınlanan Konuşanlar programını inceleyen RTÜK Üst Kurulu, yayıncı EXXEN'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı.

BİR BÖLÜM YAYINDAN KALDIRILACAK

RTÜK, incelemeye aldığı Konuşanlar programının Türk toplumunun temeli olan ailenin fertlerinin de dahil edildiği ve cinsiyetçi unsurlar da içeren çok sayıdaki küfür ve argo kelimelerin ekranlara yansıtılmasının yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu kanaatine vardı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun CHP'li üyesi İlhan Taşcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "RTÜK, Hasan Can Kaya'nın EXXEN'de yayınlanan Konuşanlar adlı programın 44. bölümü ile Netflix'de yayınlanan 'More the Merrier' adlı filmin katalogdan/ platformdan çıkartılması kararı verdi. İlkesel olarak iki karar için de diğer dosyalarda olduğu gibi karşı oy kullandım" dedi.