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Koray Avcı'nın affedilmeyen gafı! Kendisini öven takipçisine "şu" dedi ve tepkiler art arda geldi - Son Dakika

Koray Avcı'nın affedilmeyen gafı! Kendisini öven takipçisine "şu" dedi ve tepkiler art arda geldi

18.12.2021 12:01

Karadeniz müzikleriyle tanınan Koray Avcı, "Bu adamı herkes çok çabuk unuttu" diyen takipçisine "Biri şuna kaç konser yaptığımızı söylesin ve biletlerin tükendiğini de" dedi. Takipçisine verdiği cevapta "Şuna" diyen şarkıcı kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi.

Yıllar önce sokak şarkıcılığı yapan ve sonra yıldızı parlayan Koray Avcı, bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi. Verdiği cevaptan dolayı eleştirilen şarkıcı için peş peşe paylaşımlar yapılmaya başlandı.

"BİRİ ŞUNA KAÇ KONSER VERDİĞİMİZİ SÖYLESİN"

Koray Avcı, "Bu adamı herkes çok çabuk unuttu abi ben hala dinliyorum. Bir numaralı fanıyım" diyen takipçisine "Biri şuna yılda kaç konser yaptığımızı falan söylesin. Ve o konserlerde biletlerin tükendiğini... Dünya sahnelerine çıktığımızı da bilmez şimdi" cevabını verdi.

CEVABI TEPKİ ÇEKTİ

Şarkıcının verdiği cevapta "Şu" demesinden rahatsız olan birçok sosyal medya kullanıcısı da peş peş paylaşımlar yaparak Avcı'ya tepki gösterdi. Şarkıcı için "Sana sevgisini gösteren insana 'şu' diye cevap vermişsin" ve "Herkes sanatçı olamıyor" yorumları yapıldı.

Kendisini öven takipçisine 'Şu' diyen cevap veren Koray Avcı'ya tepki yağıyor

İşte Koray Avcı'ya gelen bazı tepkiler...

Kendisini öven takipçisine 'Şu' diyen cevap veren Koray Avcı'ya tepki yağıyor
Kendisini öven takipçisine 'Şu' diyen cevap veren Koray Avcı'ya tepki yağıyor
Kendisini öven takipçisine 'Şu' diyen cevap veren Koray Avcı'ya tepki yağıyor
Kendisini öven takipçisine 'Şu' diyen cevap veren Koray Avcı'ya tepki yağıyor
Kendisini öven takipçisine 'Şu' diyen cevap veren Koray Avcı'ya tepki yağıyor
Kendisini öven takipçisine 'Şu' diyen cevap veren Koray Avcı'ya tepki yağıyor
Kendisini öven takipçisine 'Şu' diyen cevap veren Koray Avcı'ya tepki yağıyor
Kendisini öven takipçisine 'Şu' diyen cevap veren Koray Avcı'ya tepki yağıyor
Koray Avcı'nın affedilmeyen gafı! Kendisini öven takipçisine şu dedi ve tepkiler art arda geldi
Koray Avcı'nın affedilmeyen gafı! Kendisini öven takipçisine şu dedi ve tepkiler art arda geldi

Koray Avcı, Konser, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Koray Avcı'nın affedilmeyen gafı! Kendisini öven takipçisine 'şu' dedi ve tepkiler art arda geldi - Son Dakika Magazin


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