Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'dan haber var: Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecindeyim - Son Dakika
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Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'dan haber var: Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecindeyim

04.08.2022 23:11
Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'dan haber var: Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecindeyim

76 yaşındaki Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Aşılar sayesinde hastalığı hafif semptomlarda hastalığı atlattığını söyleyen Pekkan, "Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecindeyim" ifadelerini kullandı.

Yoğun bir konser maratonu olan Türk müziğinin başarılı sanatçılarından Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahneye çıkarak 2 saat boyunca şarkı söyledi. Konserden sonra rahatsızlanan Pekkan'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya giren usta sanatçı, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"AŞILAR VE DOKTORLAR SAYESİNDE İYİLEŞME SÜRECİNDEYİM"

Instagram hesabından yazılı bir paylaşım yapan Pekkan "Tüm dosyalarım ve sevenlerime, üç gün önce soğuk algınlığı belirtileriyle başlayan süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçirmekteyim. Basından haberi okuyarak mesaj yazan, arayan güzel dileklerini şifa ve dualarını gönderen sevenlerim ve dostlarıma… Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün dünden daha iyi olduğumu bildirmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

76 yaşındaki Pekkan'ın paylaşımına Nilüfer, Nihat Odabaşı, Sevim Emre ve Serra Tokdemir gibi birçok ünlü isimden yorum geldi.

Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan, sağlık durumunu anlattı: Hafif semptomlarla atlatıyorum
Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan, sağlık durumunu anlattı: Hafif semptomlarla atlatıyorum
Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan, sağlık durumunu anlattı: Hafif semptomlarla atlatıyorum
Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan, sağlık durumunu anlattı: Hafif semptomlarla atlatıyorum
Şarkıcı Ajda Pekkan, 76 yaşında koronavirüse yakalandı
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Şarkıcı Ajda Pekkan, 76 yaşında koronavirüse yakalandı Şarkıcı Ajda Pekkan, 76 yaşında koronavirüse yakalandı
Kaynak: DHA

Ajda Pekkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'dan haber var: Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecindeyim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'dan haber var: Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecindeyim - Son Dakika
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