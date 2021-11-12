TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucusu Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde hastalandı. Yaptığı açıklamada koronavirüsten bahsetmeyen Ural'ın hastalığının koronavirüs olduğu çok geçmeden ortaya çıktı. Hastanedeki kontrollerinin ardından evde tedavisine devam edilen Ural'ın ağırlaştığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti.
Söz konusu iddiaların ardından Hakan Ural'ın programdaki partneri Nur Tuğba, ünlü ismin yoğun bakıma kaldırıldığı iddialarını yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.
Tüm bu gelişmelerin gündemde olduğu sırada Hakan Ural'la ilgili son noktayı kızı Melisa Ural koydu. Ünlü ismin Sibel Can'la evliliğinden olan kızı Melisa, Instagram hesabından babasının fotoğrafını paylaşarak nazar boncuğu ekledi.
Hakan Ural'ın fotoğrafta güldüğü ve keyfinin yerinde olduğu görüldü.
Son Dakika › Magazin › Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi - Son Dakika Magazin