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Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi - Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi

12.11.2021 17:18

Koronaya yakalandıktan sonra yoğun bakıma kaldırıldığı yönünde haberler çıkan Hakan Ural'ın son halini kızı Melisa Ural, sosyal medya hesabından paylaştı. Ural'ın güldüğü ve keyfinin yerinde olduğu görenler hayranları rahat bir nefes aldı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucusu Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde hastalandı. Yaptığı açıklamada koronavirüsten bahsetmeyen Ural'ın hastalığının koronavirüs olduğu çok geçmeden ortaya çıktı. Hastanedeki kontrollerinin ardından evde tedavisine devam edilen Ural'ın ağırlaştığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti.

PARTNERİ YALANLADI

Söz konusu iddiaların ardından Hakan Ural'ın programdaki partneri Nur Tuğba, ünlü ismin yoğun bakıma kaldırıldığı iddialarını yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

KIZI DA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Tüm bu gelişmelerin gündemde olduğu sırada Hakan Ural'la ilgili son noktayı kızı Melisa Ural koydu. Ünlü ismin Sibel Can'la evliliğinden olan kızı Melisa, Instagram hesabından babasının fotoğrafını paylaşarak nazar boncuğu ekledi.

Hakan Ural'ın fotoğrafta güldüğü ve keyfinin yerinde olduğu görüldü.

Yoğun bakıma kaldırıldığı söylenen Hakan Ural'dan ilk fotoğraf
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi

Melisa Ural, Hakan Ural, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi - Son Dakika Magazin


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