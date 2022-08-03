KPSS soruları çalındı mı; uzmanlar iddialara ne diyor? - Son Dakika
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KPSS soruları çalındı mı; uzmanlar iddialara ne diyor?

03.08.2022 10:43

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan çok sayıda sorunun, Yediiklim Yayınları'nın deneme soru kitapçığındaki sorularla aynı olduğu iddia edildi.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan çok sayıda sorunun, Yediiklim Yayınları'nın deneme soru kitapçığındaki sorularla aynı olduğu iddia edildi. KPSS ile ilgili iddiaları Pegem Akademi Genel Müdürü-Eğitimci Kerem Köker, T24 ekranlarında Candan Yıldız'a yorumladı.

YORUMLAR
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KPSS'deki 'aynı soru' iddiaları sonrası yayınevinden açıklama geldi: Kesinlikle tesadüf KPSS'deki 'aynı soru' iddiaları sonrası yayınevinden açıklama geldi: Kesinlikle tesadüf Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan KPSS iddialarıyla ilgili açıklama Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan KPSS iddialarıyla ilgili açıklama
Kaynak: DailyMotion.com

Kerem Köker, KPSS, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin KPSS soruları çalındı mı; uzmanlar iddialara ne diyor? - Son Dakika

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SON DAKİKA: KPSS soruları çalındı mı; uzmanlar iddialara ne diyor? - Son Dakika
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