Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ( KPSS ) sorulan çok sayıda sorunun, Yediiklim Yayınları'nın deneme soru kitapçığındaki sorularla aynı olduğu iddia edildi. KPSS ile ilgili iddiaları Pegem Akademi Genel Müdürü-Eğitimci Kerem Köker , T24 ekranlarında Candan Yıldız'a yorumladı.

Kaynak: DailyMotion.com

Kerem Köker, KPSS, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › KPSS soruları çalındı mı; uzmanlar iddialara ne diyor? - Son Dakika

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