Kraliyet ailesinin transparan ve dekolteli kıyafetleri görenlerin ağzını açık bıraktı - Son Dakika
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Kraliyet ailesinin transparan ve dekolteli kıyafetleri görenlerin ağzını açık bıraktı

26.04.2023 09:14

Son zamanlarda yapay zeka teknolojisiyle üretilen görseller büyük ilgi görüyor. Kraliyet ailesi de bu akımdan nasibini aldı. Meghan Markle ve Prens Harry'nin fotoğrafı gibi birçok kraliyet üyesinin fotoğrafı sosyal medyada dikkat çekti.

Attıkları her adım haber olan İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyeleri bu kez farklı bir konuyla gündemde. Yapay zekayla oluşturulan görseller sosyal medyada popülerliğini korurken, dün paylaşılan görüntüler görenleri şaşırttı.

KIYAFETLERİ ŞAŞIRTTI

Kraliyet Ailesi'nin üyelerinin yapay zekayla oluşturulan fotoğrafları büyük ilgi çekti. Bir galaya katılmış havası verilen görsellerde, Kral Charles'ın pembe bir takım elbise, Prens William ve eşi Kate Middleton'ın kombinleri birçok kişi tarafından gerçek sanıldı. Ancak en çok Meghan Markle'ın ve Prens Harry'nin görüntüleri dikkat çekti.

Kraliyet ailesini hiç böyle görmediniz! Kiminde transparan kıyafet var kiminde dekolteli tulum
Kraliyet ailesini hiç böyle görmediniz! Kiminde transparan kıyafet var kiminde dekolteli tulum
Kraliyet ailesini hiç böyle görmediniz! Kiminde transparan kıyafet var kiminde dekolteli tulum
Kraliyet ailesini hiç böyle görmediniz! Kiminde transparan kıyafet var kiminde dekolteli tulum
YORUMLAR (1)
  • Arzum Baskara: Elizabeth olsaydi bunlara izin vermezdi Cevap Yaz 13 0 Yayından Kaldır
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Meghan Markle, Kral Charles, Prens Harry, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kraliyet ailesinin transparan ve dekolteli kıyafetleri görenlerin ağzını açık bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kraliyet ailesinin transparan ve dekolteli kıyafetleri görenlerin ağzını açık bıraktı - Son Dakika
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